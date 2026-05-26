26 мая – день российского предпринимательства

«Склад хорошего настроения» – так назвали свой магазин супруги Александр и Татьяна ШЕВАНДИНЫ. В их салоне по улице Ленина есть не только цветы, всевозможные букеты, но также мягкие, игрушки, шарики, съедобные композиции, сладкие подарки. Всё, что дарит положительные эмоции, –здесь в разнообразном ассор-

тименте. А фирменная «фишка» – клубника в шоколаде.

Идея развивать собственный бизнес начала зреть в голове у Александра, инженера-строителя по образованию, лет шесть назад. Про цветы первой заговорила Таня, и супруг после долгих колебаний всё-таки согласился.

Решили держать марку: красиво оформили вход и внутреннее убранство, сделали круглосуточный режим, в перечне услуг предложили самые разные букеты, в том числе съедобные. И на этом этапе предпринимателям очень помог соцконтракт –

помощь в размере 350 тысяч рублей. На эти деньги приобрели новые полки для цветов, стеллажи и другое оборудование. Кстати, полки изготовил парень, который тоже получил соцконтракт под своё производство.

