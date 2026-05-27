В Смоленской области формируется новый добровольческий отряд «Барс Смоленск»

В Смоленской области ведется отбор в новое добровольческое территориальное подразделение – отряд «Барс Смоленск», который будет комплектоваться из граждан, пребывающих в мобилизационном резерве Вооруженных Сил РФ. Они будут направляться на специальные сборы для обеспечения защиты от атак вражеских беспилотников критически важных объектов, расположенных на территории региона.

Аббревиатура «БАРС» означает «Боевой Армейский Резерв Страны». Похожие формирования территориальной самообороны уже успешно функционируют в ряде других субъектов страны.



Отряд «БАРС Смоленск» будет состоять из управления и мобильных огневых групп, которые будут вооружаться стрелковым оружием, дронами-перехватчиками, автомобилями повышенной проходимости, техническими средствами обнаружения и подавления беспилотников. Данный вид воинских подразделений хорошо зарекомендовал себя для поражения вражеских БПЛА.

Добровольцы смоленского отряда «Барс» будут заступать на специальные сборы по следующему графику: 2 месяца на сборах, 2 месяца в резерве. Далее участники отряда будут привлекаться к охране стратегических и критически важных объектов инфраструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Важно отметить, что резервисты будут исполнять свои обязанности исключительно на территории Смоленской области, в зону боевых действий резервисты направляться не будут.

Весь период пребывания в резерве (контракт заключается на 3 года или 5 лет) доброволец будет получать ежемесячные денежные выплаты: от 2,5 до 6,7 тысячи рублей в зависимости от должности. За мероприятия во время сборов полагаются отдельные денежные выплаты — до 56 тысяч рублей, также предусмотрены дополнительные выплаты от предприятий. В том числе будет предоставлена возможность трудоустройства резервистов в штат объектов-прикрытия (на постоянную основу или по совместительству).

Добровольцы будут застрахованы, они получат право на социальные гарантии и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим по контракту (но без дополнительных выплат участников СВО). По месту работы резервиста на время сборов работодателю выплачивается компенсация из расчета средней заработной платы.

Сформированный отряд «Барс Смоленск» будет полностью обеспечен специальной экипировкой, средствами индивидуальной бронезащиты, стрелковым оружием, всей необходимой техникой.

Для того чтобы войти в новое подразделение, необходимо подать заявление в военный комиссариат по месту жительства о поступлении в мобилизационный резерв. Далее следует собрать минимальный пакет документов и пройти мероприятия по отбору, в том числе медкомиссию. После этого кандидат проходит аттестационную комиссию в воинской части-формирователе отряда. Если все этапы отбора будут успешно пройдены, то с добровольцем заключается контракт на 3 года или на 5 лет.

На резервиста и его семью будут распространяться многие социальные гарантии, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим по контракту.

Подробную информацию о службе, требованиях к кандидатам и необходимом наборе документов можно получить по телефонам +7(4812)68-71-45, 22-15-22 или в пункте отбора в Смоленске (улица Маршала Жукова, 12/2).