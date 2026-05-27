На полях Смоленской области в самом разгаре посевная кампания

Аграрии используют каждый погожий день, чтобы в установленные сроки завершить весенний сев.

Как отмечал Президент России Владимир Владимирович Путин, именно в период весеннего сева закладывается основа устойчивости сельскохозяйственной отрасли, надежности продовольственной безопасности и стабильного обеспечения внутреннего рынка.

В этом году общая площадь ярового сева в Смоленской области составит почти 180 тыс. гектаров. В Сафоновском районе планируется провести сев на площади 12100 гектаров, уложившись в оптимальные агрономические сроки.

На сегодняшний день в регионе работы проведены на площади 114,4 тыс. га, что на 14,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. План сева выполнен более чем на 62%. Лидерами по темпам проведения работ являются Починковский муниципальный округ, где план практически выполнен, Велижский муниципальный округ – почти 77% и Руднянский округ – 73%.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади более 66 тыс. га – это 62,5% от плана и на 6,4 тыс. га больше уровня прошлого года. Полностью завершили сев зерновых аграрии Велижского муниципального округа, более 90% площадей засеяно в Ельнинском муниципальном округе.

Яровой рапс посеян на площади 14 тыс. га, это 78% от запланированного объема. План сева рапса выполнен в Гагаринском, Монастырщинском и Починковском муниципальных округах, в Руднянском муниципальном округе показатель превышает 90%. Наша исторически важная культура – лен-долгунец – посеян на площади 7,3 тыс. га, или 91% от плана. В Сафоновском округе лён-долгунец планируется выращивать на площади 2918 гектаров, в настоящий момент агропредприятия «Русский Лён» и «Смолагро» уже выполнили план.

Картофель высажен на площади 1050 га, это составляет почти 60% от плана и на 10% выше уровня прошлого года. Полностью завершены работы в Вяземском, Ельнинском, Ершичском, Угранском и Хиславичском муниципальных округах. Овощные культуры высажены на площади 41 га, что более чем в два раза превышает темпы аналогичного периода прошлого года.

«Помогаем нашим сельхозпроизводителям, реализуем для них различные меры поддержки: гранты, субсидии, льготные кредиты. Наша общая цель – сделать сельское хозяйство устойчивым, эффективным и динамично развивающимся», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.