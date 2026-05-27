Смоленская область присоединилась к Неделе отказа от табака

С 25 по 31 мая в России проходит Неделя отказа от табака, приуроченная ко Всемирному дню без табака — 31 мая. В этом году кампания проходит под девизом: «Разоблачая приманку — противостоим никотиновой и табачной зависимости». Цели и задачи акции соответствуют национальному проекту«Продолжительная и активная жизнь». Табачный дым, содержащий более 7000 токсичных веществ, является доказанным канцерогеном. Курение является одним из ключевых модифицируемых факторов риска развития таких серьезных заболеваний, как сердечно-сосудистые патологии, онкология и сахарный диабет, а раннее привыкание к никотину является очевидной причиной развития этих заболеваний.Однако, если раньше основным объектом внимания были традиционные сигареты, то сегодня все более популярными становятся новые никотиновые продукты (электронные сигареты, никотиновые пакетики, устройства с синтетическим никотином). В настоящее время происходит агрессивное продвижение этой продукции, при этом потребителя вводят в заблуждение, убеждая в ее безопасности и безвредности. Так, сегодня не менее 40 миллионов подростков в возрасте 13–15 лет во всем мире уже употребляют хотя бы один табачный продукт, из них 15 миллионов используют электронные сигареты. Доступность табачной продукции и её легальный статус также способствуют распространению зависимости.В связи с этим, основные цели Недели отказа от табака — снизить спрос на никотиновую продукцию, развенчать мифы о безобидности «легких» и электронных сигарет особенно в молодежной среде.