Старт VII Всероссийского конкурса «Молодые стратеги России» 2026 год

Стартовал VII Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России»2026 г., направленный на поддержку талантливых молодых граждан, активноучаствующих в социально-экономическом развитии муниципальныхобразований. К участию в конкурсе приглашаются студенты профильныхВУЗов, колледжей, учащиеся школ, молодые ученые и специалисты,архитекторы, представители ученых кругов. Конкурс – это шаг по ступенькамлестницы профессиональной карьеры. Он дарит новый опыт, новые идеи,желание меняться и расти. Конкурсные испытание – это не просто состязание вмастерстве, это осознание сопричастности кобщемуделу – делусовершенствования и развития личности. Конкурс пройдет в рамкахОбщероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах игородах России» в городе Санкт-Петербурге.Конкурс проходит в два этапа:1 этап – заочный, с 20 мая по 20 сентября 2026 года;2 этап – очный, 28-30 октября 2026 года, г. Санкт-Петербург.Участникам конкурса предлагается обсудить задачи и имеющиесяресурсы муниципальных образований для их перспективного развития.Конкурс предполагает изложение разработанного плана и представлениемолодежной стратегии решения конкретных задач и действий по развитиюсвоих муниципальных образований с учетом мнений граждан и ихнепосредственного участия. Предложено более 30 номинаций конкурса: «Я –продюсер города»; «Стратегии креативных индустрий»; «Я — лидер школьногосамоуправления»; «Стратегия развития моего муниципалитета»;«Стратегии культурного развития»; «Стратегия цифровой трансформации»;«Стратегия по благоустройству моего населенного пункта» и др.В Конкурсе могут принимать участие молодые граждане в возрастныхкатегориях: — 12-14 лет и 15-17 лет; — 18-27 лет и 28-35 лет.

Профессиональным жюри будут определены победители конкурса,которые будут награждены Дипломами I, II и III степеней. Победители очногоэтапа будут награждены ценными призами партнеров и спонсоров. Главныйприз – путевки в Артек. Все участники очного этапа Конкурса получаютсертификаты участника. Наставники конкурсантов, принявшие участие вочных мероприятиях Конкурса, получают благодарность «Научногоруководителя проекта» Всероссийского Конкурса, удостоверение оповышении квалификации.Церемония торжественного награждения победителей конкурса пройдет30 октября 2026 года в г. Санкт-Петербурге в рамках XXIV Общероссийскогофорума «Стратегическое планирование в регионах и городах России».Официальныйсайт:https:// россия — территория -развития . рф /strategyrussia .Контактная информация Организационного комитета: тел. +7 (912)728-72-31; +7 (495) 606-85-31 (Мезенцева Елизавета Александровна),электронная почта: konkurs.strategi@irazvi.ru.