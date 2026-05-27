27 мая – Общероссийский день библиотек

Сафоновская центральная районная библиотека открывает двери в будущее, став победителем престижного конкурса фонда Тимченко «Среда возможностей» в номинации «Развитие».

Проект «Навигатор цифрового мира: библиотека для подростков» призван кардинально изменить саму суть работы библиотеки, превратив её из тихого хранилища книг в бурлящий центр цифрового развития.

Подростки погружаются в мир 3D-моделирования, учатся создавать медиаконтент и постигают азы кибербезопасности не через скучные лекции, а через захватывающие практические занятия, командные квесты и реализацию мини-проектов. Это возможность не только получить востребованные навыки, но и научиться работать в команде, мыслить нестандартно и брать на себя ответственность за результат.