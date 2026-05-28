В Смоленской области эффективно работает новая схема строительства частных домов с использованием счетов эскроу

С 1 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон № 186-ФЗ,который распространил применение счетов эскроу на строительство индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда. За это время новый механизм положительно зарекомендовал себя в Смоленской области.Новый механизм строительства частных домов с использованием счетов эскроу защищает средства граждан и повышает прозрачность рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По данной схеме при строительстве частного дома по договору подряда покупатель не передает деньги напрямую подрядчику, а размещает их на специальном счете эскроу в банке. Эти средства становятся доступны строительной организации только после полного выполнения всех обязательств по договору и регистрации права собственности заказчика на построенный дом. Если подрядчик не справится с работой или стройка остановится, гражданин сможет вернуть свои деньги в полном объеме.Закон также устанавливает новые требования к участникам рынка.Организации, планирующие работать по новому механизму, обязаны размещать информацию о себе, о строящихся жилых домах и другую значимую информацию в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Кроме того, Минстроем России утверждены новые формы уведомлений для получения разрешения на строительство ИЖС, которые дополнены сведениями о договоре подряда и подрядчике.Цифровой базой для реализации механизма счетов эскроу в ИЖС стал портал строим.дом.рф. На этой платформе заказчики могут выбрать проверенного подрядчика, типовой проект дома и заключить договор в онлайн-формате,обеспечивающем максимальную прозрачность строительства.«Распространение механизма эскроу на ИЖС — это логичное продолжение политики по защите прав граждан-участников долевого строительства, -отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин. — С 2019 года счета эскроу используются при строительстве многоквартирных домов. В Смоленской области с использованием этого механизма в настоящее время возводится 57 многоквартирных домов, заключено 1 858 договоров долевого участия.Накопленный положительный опыт позволил распространить его и на индивидуальное жилищное строительство. По данным Минстроя России, более 13 тысяч индивидуальных домов по всей стране уже возводятся с использованием эскроу, а общий объём такого строительства превысил 1 млн кв. м. В Смоленской области уже ведется строительство порядка 40 индивидуальных домов с использованием счетов эскроу».Договор строительного подряда с использованием счета эскроу является трехсторонним и заключается между заказчиком, подрядчиком и банком.Подрядчик может получить средства со счета только после предоставления в банк документов, подтверждающих завершение строительства и регистрацию права собственности заказчика. При этом закон допускает строительство домов с применением готовых домокомплектов на земельных участках, находящихся в собственности, аренде или безвозмездном пользовании у частных лиц.

