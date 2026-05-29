Василий Анохин – о развитии системы здравоохранения

– Мы заботимся о том, чтобы в учреждения здравоохранения региона приходили профессионалы: укрепляем материально-техническую базу медицинских организаций, совершенствуем меры поддержки. За последние три года в больницы, поликлиники и другие учреждения здравоохранения трудоустроены более 400 молодых врачей и средних медицинских работников, – заявил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

С начала 2026 года в Руднянскую центральную районную больницу трудоустроились психолог, врач общей практики и стоматолог. В Смоленской центральной районной больнице в Печерской врачебной амбулатории начал работу терапевт, в поликлинике – акушер-гинеколог и хирург. В Смоленскую областную клиническую больницу пришли терапевт и анестезиолог-реаниматолог, в Детскую клиническую больницу – два педиатра, в Смоленскую областную клиническую психиатрическую больницу – врач-психиатр.

В регионе по поручению Президента Владимира Владимировича Путина действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Медицинские работники, переезжающие в муниципальные образования, получают единовременные выплаты. Также предусмотрены компенсации за аренду жилья и специальные выплаты на оплату части ипотечного кредита. В 2026 году планируем трудоустроить 79 земских докторов по наиболее востребованным направлениям. Поддерживаем медицинских работников, предоставляя им жилье. Начиная с 2023 года более 50 врачей получили квартиры. В 2026 году планируем приобрести еще 22 квартиры.

– Сохраняем меры поддержки для будущих медиков-целевиков. Они получают повышенные стипендии, также обеспечиваем их жильем. Планируем, что в 2026 году более 350 молодых специалистов завершат обучение и начнут работать в медицинских учреждениях региона. С этого года запускаем дополнительную региональную меру поддержки. Врачи, которые придут работать в центральные районные больницы по наиболее востребованным профилям, будут получать единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей. При этом для них сохранятся все остальные меры поддержки. Участие смогут принять врачи, ранее не получавшие выплаты в рамках федеральной программы «Земский доктор», – сообщид Василий Анохин.