﻿В Смоленске открывается Центр настольного тенниса





В День защиты детей,1 июня, в Смоленске на проспекте Гагарина состоится торжественное открытие Центра настольного тенниса.

Старт проекта был дан в прошлом году по инициативе Президента Федерации настольного тенниса России Александра Бабакова и при поддержке губернатора Василия Анохина.

Одноэтажное модульное здание Центра площадью более 1300 кв. метров было возведено с опережением сроков. Одновременно здесь смогут тренироваться до 48 спортсменов. В просторном зале разместят 12 игровых зон с высококачественным покрытием.

Также для посетителей здесь предусмотрены:

раздельные женские и мужские раздевалки;

санузлы, в том числе адаптированные для маломобильных групп населения;

медицинский кабинет;

тренерская и инвентарная комнаты;

административные помещения,

трибуны для зрителей.

Финансирование проекта обеспечили Федерация настольного тенниса России и бюджет Смоленской области.

Александр Бабаков прокомментировал важное для Смоленска событие:

«Открытие центра настольного тенниса даёт новый импульс масштабной программе развития спорта в Смоленской области. Планов много, и Федерация настольного тенниса России будет активно участвовать в их реализации. Важно, чтобы спорт был доступным, независимо от возраста или финансовых возможностей. И новый Центр абсолютно соответствует этим задачам».

Напомним, что 30 марта Василий Анохин и Александр Бабаков посетили строительную площадку центра и оценили ход работ.

Как подчеркнул по итогам визита губернатор Смоленской области: «В регионе активно развивается массовый и профессиональный спорт. Заметный рост демонстрирует настольный теннис. За четыре года число спортсменов выросло вдвое, а количество кандидатов в мастера спорта в 2026 году достигло 13 человек. В регионе работает более 2 700 спортивных объектов, и мы продолжаем работать над их развитием и модернизацией. Запуск Центра станет ещё одним важным шагом в укреплении спортивной инфраструктуры нашего региона».

Возможность познакомиться с новым Центром настольного тенниса предоставят и всем смолянам в рамках Дня открытых дверей, который, предварительно состоится через неделю после торжественного открытия.