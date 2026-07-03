﻿Открылось смоленское отделение Федерации спортивных прыжков через резинку

Смоленское отделение Федерации спортивных прыжков через резинку создано в мае 2026 года на базе Центра образования №2 «Гнездово» (дошкольный корпус № 1). Тренировочные занятия по новому виду спорта для детей и подростков стартуют уже с нового учебного года.

Стоит отметить, что Федерация спортивных прыжков через резинку появилась в нашей стране относительно недавно, в 2022 году. При этом сама деятельность по развитию этого вида спорта началась раньше – в 2021 году. Тогда инициаторы запустили проект «Родной спорт», посвященный развитию спортивной игры «прыжки через резинку». Он стал победителем конкурса президентских грантов и получил признание на всероссийском уровне.

В 2023 году Федерация стала обладателем Гран-при Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» госпрограммы «Спорт России», а в 2025 году одержала победу в Национальной премии «Наш вклад» и получила статус «Партнер национальных проектов России».

Сегодня Федерация спортивных прыжков через резинку организует многочисленные соревнования, спортивные активности, мастер-классы, обучает педагогов (в 2024 году была получена образовательная лицензия).

Сейчас в состав Федерации входят 28 отделений, в том числе смоленское. Оно создано в мае этого года и уже активно заявляет о себе. По словам директора смоленского отделения – инструктора по физической культуре Анастасии Фирсовой, с сентября этого года планируется проведение тренировочных занятий в рамках дополнительного образования для детей дошкольного возраста.

«На базе нашего Центра, расположенного по адресу ул. Щорса 100, будут функционировать группы для детей от 8 до 15 лет. Количество мест ограничено, поэтому те, кто желает попробовать свои силы в таком новом, интересном и необычном виде спорта, могут обращаться для записи в нашу Федерацию», — отметила Анастасия Сергеевна.

Также в новом учебном году отделение планирует начать подготовку к участию во Всероссийских соревнованиях по прыжкам через резинку: фестиваль по адаптивным прыжкам через резинку «Огни движения», соревнования «Прыгай выше головы», конкурс «Использование прыжков через резинку в физкультурно-оздоровительной работе» и другие.

«Хочу подчеркнуть, что эти соревнования входят в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ, поэтому их участники могут получить официальные спортивные разряды. — добавила директор регионального отделения Федерации спортивных прыжков через резинку. — Кроме того, в наших ближайших планах — организация и проведение муниципальных соревнований по спортивным прыжкам через резинку. Мы хотим, чтобы как можно больше детей и подростков региона могли попробовать свои силы в этом ярком виде спорта».

Более подробную информацию о наборе групп, графике занятий и условиях участия в соревнованиях можно получить по телефону: 89529976651, либо в официальной группе ВКонтакте «Смоленское региональное отделение ФСПР».

«Мы развиваем инфраструктуру и поддерживаем спортивные инициативы в регионе, для того чтобы жители могли вести активный образ жизни и добиваться побед в профессиональном спорте. На сегодняшний день в Смоленской области действуют 85 аккредитованных спортивных Федераций различных направлений. Открытие смоленского отделения Федерации спортивных прыжков через резинку значимое событие в спортивной жизни региона. Уверен, что новый вид спорта откликнется нашей молодежи и мы еще услышим о ярких победах и достижениях в нем смолян», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области