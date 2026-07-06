Зампред Госдумы Александр Бабаков выдвинут кандидатом по Смоленскому одномандатному округу

В Москве прошел XXV съезд партии «Справедливая Россия», на котором определились с кандидатами, которые будут представлять партию на выборах в Государственную Думу России, которые пройдут 20 сентября.

По 176 одномандатному округу (Смоленская область) принято решение выдвинуть заместителя председателя Государственной Думы Александра Михайловича Бабакова.

Александр Бабаков в ходе своего выступления на съезде партии подчеркнул, что для дальнейшего развития нашей страны нужно относиться к ней, как к общему дому. А в центре внимания должны быть детство, старость, здравоохранение, образование: «Социальная сфера не должна быть выгодной — она должна быть эффективной для жителей».

Особенности выборов в Государственную Думу в Смоленской области на этот раз в том, что в регионе будет только один избирательный округ №176, а не два, как это было ранее. То есть жители области будут выбирать только одного депутата-одномандатника от всего региона.

Александр Бабаков опытный политик, заместитель председателя ГД Вячеслава Володина. В Думе он курирует такие вопросы, как транспорт, энергетика, строительство и ЖКХ, что особенно важно для Смоленской области.