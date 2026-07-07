Под шорох газетных страниц

Лето набирает обороты, а мы в череде подписных кампаний встречаем новое полугодие. Спасибо большое вам, дорогие читатели, что остаётесь с нами!

Огромная благодарность нашим постоянным партнёрам – сотрудникам Центральной районной библиотечной системы, которые вносят огромный вклад в сохранение и приумножение тиража. Сотрудники сельских библиотек и администраций подключаются к безадресной доставке и привозят издание на село сами. Самые активные подписчики живут в Издешкове, Баранове, Беленине, Вышегоре, Прудках, Васильевском. По подписке через почту лидируют Рыбки.

Верность районке уже много лет сохраняют коллективы администрации округа, магазина «Глобус», Управления по делам ГО и ЧС, «Смоленскрегионтеплоэнерго», филиала «Газпром газораспределение Смоленск», работники районной централизованной клубной системы,

АО «Гидрометприбор», АО «Авангард», АО «Теплоконтроль», швейной фабрики «Орёл». Очень приятно, что на протяжении долгих лет нашими постоянными многочисленными подписчиками являются Финансовое управление под руководством Натальи Гузенко, Управление по образованию во главе с Верой Афанасьевой, окружной Совет депутатов под председательством Анны Захаровой.

Компания ООО «КОЛТЕК-спецреагенты» под руководством Елены Аксеновой не только заботится о своих сотрудниках, но и помогает подопечным комплексного центра социального обслуживания, а также семьям с особыми детьми из организации «Планета дружбы», которую возглавляет Ирина Толстых. Финансовую поддержку прихожанам храма Рождества Христова оказывает директор Сафоновского торгового комплекса Галина Яблонская. Организует подписку приходской совет Владимирской церкви.

Также газета доставляется бывшим малолетним узникам фашистских

концлагерей, малообеспеченным жителям района, ветеранам труда и инвалидам благодаря спонсорской помощи швейной фабрики под руководством Николая Андриянова, ООО «Битех» (генеральный директор Владимир Гребеньков) и межрайонной прокуратуры во главе с Натальей Семёнкиной.

Вклад в подписную кампанию вносят депутаты Смоленской областной Думы: Александр Станьков, Любовь Ульянова, Нина Снытина и другие неравнодушные жители.

Мы искренне благодарим всех, кто помогает сохранению традиций чтения и информированности жителей нашего района. Ваша поддержка – это не только материальная помощь, но и проявление заботы, внимания и уважения к истории, культуре и людям, которые делают наш город особенным.

Напоминаем, что газету «Сафоновская правда» можно выписать с любого номера. Полугодовая подписка в электронном или печатном виде без доставки стоит 300 рублей. Газету также можно приобрести в киосках Союзпечати на улице Советской, у частного распространителя на рынке, в сельских магазинах райпо, в торговых павильонах «Огонёк» и «Смак» во втором микрорайоне или в магазине «Светофор» в первом микрорайоне.

Марина ХОТУЛЁВА, главный редактор