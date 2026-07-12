С улыбкой и хорошими новостями

Почтальон Татьяна АВЕРЕНКОВА в честь Дня российской почты награждена Благодарственным письмом Главы Сафоновского муниципального округа.

На её участке находятся и дома в черте города, на улицах Вахрушева, Энгельса, Заозёрной, Первомайской, Советской, Молодёжной, Дорожной, Крылова, Чапаева, Калинина, в микрорайонах ГМП и МЖК. Весь путь женщина проделывает пешком, «наматывая» километры от центра до окраин Сафонова.

Сложность работы почтальонов Сафоновского почтамта состоит в том, что в период отпуска их некем заменить. Так как люди ждут пенсий, газет, квитанций и писем, приходится и во время отдыха выполнять служебные обязанности.

Благодаря почтальонам в наши дома при ходят новости о событиях в округе, регионе, стране, оказывая помощь престарелым людям, живущим в дальних деревнях, нуждающимся в человеческом участии и внимании.

Текст и фото

Татьяны ГЛЯШОВОЙ