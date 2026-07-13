В Смоленской области продолжается работа регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами

Ш1 июля 2026 года на площадке Общественной палаты Российской Федерации состоялась презентация экспертно-аналитического доклада Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» – «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва: ответы на вызовы». Доклад посвящён анализу состояния избирательной системы, стартовым условиям предстоящей федеральной кампании, а также вопросам готовности системы общественного наблюдения к работе в условиях новых вызовов.

7 июля на заседании регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами, состоявшемся на базе Торгово-промышленной палаты Смоленской области, члены штаба и эксперты обсудили основные положения доклада. Отметили, что документ задаёт стандарт обсуждения предстоящей избирательной кампании, а его главный посыл заключается в том, что избирательная система страны должна одновременно сохранять устойчивость и стремительно адаптироваться к современным технологическим и информационным условиям.

В Смоленской области ведётся активная подготовка к предстоящим выборам в Госдуму РФ. Все 11 партий, заявивших о намерении в них участвовать, провели предвыборные съезды. Таким образом, на предстоящих выборах ожидается высокий уровень политической конкуренции. При этом аналитики отмечают сочетание стабильных электоральных настроений.

Выборы будут проходить три дня — 18, 19 и 20 сентября. Это более комфортные условия для избирателей. Будут избираться 450 депутатов: 225 — по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. В Смоленской области действует 176-й округ. Таким образом, смоляне будут голосовать по двум бюллетеням.

Наш регион будет применять и дистанционное электронное голосование. Проголосовать с помощью ДЭГ можно будет все три дня (и в ночное время) с территории всей страны. Заявление на участие в ДЭГ можно подать с 3 августа по 14 сентября.

Региональный Общественный штаб по наблюдению за выборами ведёт системную работу по подготовке общественных наблюдателей. Планируется обучить свыше 1600 человек. В дни голосования традиционно будет открыт Центр общественного наблюдения с видеостеной, станут проводиться различные круглые столы, мероприятия для молодежи. Таким образом, штаб выполнит еще и образовательную функцию. Также будут дежурить мониторинговая и мобильная группа.

Марина Проскурнина, член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами, эксперт Ассоциации НОМ:

— Доклад Ассоциации НОМ фиксирует главное: мы подходим к выборам в Госдуму IX созыва с качественно иной системой общественного контроля, чем пять лет назад. Институт общественного наблюдения состоялся как профессиональное сообщество, способное работать с высокотехнологичными угрозами и обеспечивать прозрачность всех стадий избирательного процесса.

В Смоленской области мы выстраиваем систему общественного наблюдения, опираясь на единые федеральные стандарты, адаптируя их к нашей региональной специфике. Основная наша задача — обеспечение избирательных прав граждан. Именно на это мы нацеливаем наших наблюдателей, приглашаем к активному взаимодействию все политические партии. Как отмечается в докладе, выстраивание устойчивого диалога с политическими партиями становится регулярным, а общие принципы подготовки наблюдателей важны для обеспечения прав политических партий, справедливой конкуренции и приоритета в соблюдении избирательных прав граждан.

Одна из ключевых задач штаба — развенчивание фейков. У каждого фейка есть свои заказчики, их основная цель — сформировать в обществе представление о нелегитимности выборов и породить недоверие к ним. Мы ведём постоянный мониторинг информации, появляющейся в медийном пространстве региона, и продолжим с помощью наблюдателей выявлять недостоверную информацию. Доклад особо подчёркивает, что развитие искусственного интеллекта создаёт новые угрозы — от автоматизированной генерации деструктивного контента до создания дипфейков с камер наблюдения. Это требует от нас постоянного совершенствования инструментов контроля.

В дни голосования на базе Центра общественного наблюдения традиционно пройдут круглые столы с участием политических партий. Мы приглашаем все партии к совместному подведению итогов каждого дня голосования — как итогов голосования, так и итогов наблюдения. Это позволит обеспечить максимальную прозрачность и открытость избирательного процесса для всех участников.

В Смоленской области выстроена эффективная система подготовки наблюдателей. В 2026 году планируется обучить свыше 1600 общественных наблюдателей, что соответствует задаче, поставленной в докладе: «кадровый резерв из десятков тысяч подготовленных наблюдателей и методологическая база» создают основу для обеспечения тотального контроля на выборах федерального уровня.

Убеждена: накопленный опыт, чёткие методики и профессионализм нашего сообщества, а также конструктивное взаимодействие со всеми политическими партиями позволят провести кампанию на высоком уровне. Выборы в Смоленской области будут открытыми, законными и легитимными.

Ольга Марголина, член Общественной палаты Смоленской области, член регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами:

— Для меня, как для члена штаба, важен независимый, неангажированный подход к наблюдению. Основное — следовать букве закона и обеспечивать равные права и возможности всем участникам избирательного процесса. Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами все эти годы ратует за чёткую профессиональную и открытую работу — и наблюдателей, и каждого члена штаба.

Убеждена: право на выбор — наш долг и ответственность перед собой, своими родными и своей страной. Как член штаба и как журналист с 15-летним опытом освещения выборов, я считаю крайне важным обеспечить максимальную открытость и объективность на всех этапах кампании. Только совместными усилиями — общественников, наблюдателей, политических партий и СМИ — мы сможем обеспечить легитимность выборов и доверие граждан к результатам голосования.