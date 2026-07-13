От традиций к инновациям: мнение федерального политика о промышленном потенциале Ярцево

В ходе рабочей поездки в Ярцевский муниципальный округ Смоленской области заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков посетил завод «Металлист» (торговая марка Grand Line). На предприятии политик встретился с руководством и коллективом.

Завод «Металлист» сегодня — один из крупнейших в России производителей материалов для коттеджного и малоэтажного строительства. Предприятие активно развивается: внедряет современные технологии и создаёт высокотехнологичные рабочие места. Его работа служит серьёзной опорой для региональной экономики и способствует устойчивому развитию территории.

Александр Бабаков подчеркнул значимость таких производств для страны: «У Смоленской области сильные промышленные традиции и серьёзный потенциал дальнейшего развития. Именно такие предприятия, как «Металлист», обеспечивают экономическую устойчивость регионов, создают рабочие места, формируют налоговую базу и дают молодым специалистам возможность строить своё будущее на родной земле. Поддержка отечественной промышленности и развитие российских регионов остаются безусловным государственным приоритетом».

Визит зампреда Госдумы ещё раз акцентировал внимание на важности сохранения и наращивания промышленного потенциала российских территорий и системной поддержки предприятий, играющих ключевую роль в социально-экономическом развитии регионов.

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области