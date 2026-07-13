﻿Три округа — одна повестка: в Ярцево обсудили приоритеты развития территорий

Заместитель Председателя Государственной Думы Александр Бабаков накануне посетил Ярцево. В рамках рабочего визита вице-спикер парламента совместно с главами Ярцевского округа Романом Захаровым, Кардымовского округа Мариной Левченковой и Духовщинского округа Виктором Молотовым принял участие в совещании на площадке МБУ «Молодёжный центр „МАЯК“, в ходе которого обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития территорий.

Участники мероприятия детально разобрали ход реализации действующих федеральных и региональных программ — в том числе мер поддержки семей, программ благоустройства и инициатив по развитию коммунальной инфраструктуры. Отдельное внимание уделили планам на ближайшую перспективу: речь шла о модернизации социальных объектов и расширении возможностей для молодёжных проектов.

В фокусе обсуждения оказались три приоритетных направления: развитие инфраструктуры, меры поддержки населения, привлечение инвестиций в регион и отдельные муниципалитеты.

По итогам рабочего визита главы округов и представители общественных организаций смогли задать Александру Бабакову волнующие их вопросы и выразили благодарность за конструктивный диалог и внимание к локальным проблемам.