Выборы‑2026: Александр Бабаков сдал документы в избирком о выдвижении по Смоленскому округу

Заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Бабаков уведомил Избирательную комиссию Смоленской области о своём выдвижении в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы IX созыва по 176‑му одномандатному избирательному округу. Все необходимые документы были представлены в установленном порядке.



«Избирательная кампания, связанная с выборами нового состава Государственной Думы, это, конечно же, шаг далеко вперёд, это укрепление нашей политической вертикали, укрепление нашего суверенитета. Очень важно, чтобы люди выбирали депутатов, исходя из того, что они чувствуют, видят. Потому что сегодня не может быть разрыва между людьми и властью. В любом виде исполнительная, законодательная, судебная власть: они должны служить интересам страны, людям», — отвечая на вопросы журналистов подчеркнул Александр Бабаков.



Ранее документы для регистрации в качестве кандидатов в региональный Избирком представили

Степан Емельянов, Алексей Войтов, Сергей Якимов, Михаил Ковалев и Лариса Должикова.

Стоит отметить особенность текущей избирательной кампании: в отличие от предыдущих лет, когда Смоленская область была разделена на два одномандатных избирательных округа (№175 и №176), теперь весь регион представлен единым 176‑м одномандатным избирательным округом. Это меняет формат представительства области в Государственной Думе – все жители Смоленщины будут выбирать одного депутата.



Напомним, что выборы в Государственную Думу в этом году будут проходить в течение трех дней: 18,19 и 20 сентября.

Фото пресс-службы Правительства Смоленской области