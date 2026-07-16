Губернатор Василий Анохин пожелал удачи абитуриентам

У абитуриентов сейчас ответственный и волнительный период – они делают первый шаг к своей будущей профессии. В Смоленской области продолжается приёмная кампания в учебные заведения. Вузы, колледжи и техникумы готовы принять на бюджетные места более 7,5 тысячи первокурсников.



На данный момент от абитуриентов поступило порядка 20 тысяч заявлений. Наибольший конкурс в Смоленском государственном медицинском университете, Смоленском государственном университете и Смоленском филиале РАНХиГС. Среди специальностей будущие студенты вузов чаще всего выбирают здравоохранение, государственное и муниципальное управление, прикладную математику и информатику, строительство, образование и педагогические науки. В учреждениях СПО – архитектуру, прикладную геодезию, преподавание в начальных классах, сварочное производство, туризм и гостеприимство.



Особое внимание уделяем целевому обучению, которое позволяет готовить профессионалов по востребованным направлениям, а студентам – быть уверенными в завтрашнем дне. В этом году планируем заключить более 2,5 тысяч договоров о целевом обучении.



По программам высшего образования в 2026 году для Смоленской области выделено 457 целевых мест. В их числе – 127 мест по педагогическим специальностям. Наибольшая потребность – в учителях математики, физики, информатики, русского языка и литературы, иностранных языков, истории и обществознания.



Для студентов-целевиков в регионе действует комплекс мер поддержки. Для тех, кто набрал 90 и более баллов на ЕГЭ, предусмотрены повышенные стипендии: на младших курсах – 10 тысяч рублей, на старших – до 20 тысяч рублей. Компенсируем плату за наем жилья в общежитии. Студенты педагогических специальностей получают ежемесячные выплаты от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от курса.



Для молодых педагогов предусмотрена выплата на оплату первоначального взноса по ипотеке до 2 миллионов рублей, а также социальная выплата в размере 20% от стоимости стандартного жилья. Выпускникам-целевикам, которые придут работать в образовательные организации, положена ежемесячная доплата в размере 5000 рублей, а обладателям красных дипломов – 6000 рублей.



Приёмная кампания в вузы продлится до 25 июля, в учреждения СПО – до 15 августа. В рамках реализации нацпроекта «Экономика данных» абитуриенты могут подать документы для зачисления онлайн на портале Госуслуг через сервисы «Поступление в вуз онлайн» и «Поступление в СПО онлайн». Здесь можно выбрать специальность и учебное заведение, направить документы и отследить статус заявления.



– Желаю нашим абитуриентам удачи! Пусть выбранный путь станет началом большого и успешного профессионального будущего в Смоленской области, – выступил с напутствием Губернатор Смоленской области Василий Анохин.