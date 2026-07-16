Молодёжная столица ждёт гостей

Смоленская область каждое лето принимает тысячи гостей со всей страны и зарубежья. Богатое культурное и историческое наследие, а также многочисленные фестивали, праздники и другие мероприятия делают регион одним из наиболее привлекательных направлений для отдыха и путешествий. В 2026 году столица региона носит почетное звание Молодёжной столицы России – 2026, под эгидой которого проходят сотни мероприятий.



18 июля в посёлке Пржевальское Демидовского муниципального округа состоится военно-исторический фестиваль «Слобода партизанская», посвящённый 85-летию первого партизанского сражения на Смоленщине. Гости смогут увидеть театрализованные реконструкции и познакомиться с героическими страницами истории.



Для семей с детьми с 20 по 23 июля в Национальном парке «Смоленское Поозерье» состоится Всероссийский летний слёт семейного сообщества «Родные – Любимые». Гостей ждёт уютный палаточный лагерь, походы, душевные посиделки у костра с песнями, обмен семейными традициями и другие активности.



25–26 июля в центре Смоленска состоится книжный фестиваль «Гороушна»: ярмарка более 40 издательств, лекции, встречи с писателями и квесты для юных читателей.



В августе культурная программа также насыщенная. 1-2 августа на территории историко-археологического комплекса «Гнездово» пройдёт XIV международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры: массовые сражения, турниры по историческому фехтованию, ярмарка средневековых товаров и выступления фолк-групп. Ежегодно мероприятие собирает до 5 тысяч гостей из России и Беларуси.

8–9 августа смолян и гостей города ждёт гастрономический праздник – пятый фестиваль уличной еды «Гастролето в Смоленске» на улицах Коммунистической и Глинки. Гости смогут попробовать лучшие блюда от местных производителей и шеф-поваров.

7–9 августа на территории нацпарка «Смоленское Поозерье» в Демидовском муниципальном округе пройдут два значимых события. Международный туристический мастер-форум молодых сельских библиотекарей #НАСОБЪЕДИНЯЕТКНИГА соберёт профессионалов из Смоленской области и Беларуси. Участники обсудят современные технологии, искусственный интеллект в библиотечном деле и способы сделать чтение интересным для молодёжи в сельской местности. Также состоится открытая молодёжная площадка фестиваля ИТ и бизнеса «Табтабус 2026», где будут организованы конкурсы, творческие и интерактивные мероприятия.



14–15 августа Смоленск станет центром джазовой культуры. На ул. Ленина пройдёт третий фестиваль «Смоленск джаз фест», организованный при поддержке областного гранта. Музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Беларуси и французского Бордо выступят на сцене. В программе – выступления профессиональных и детско-юношеских коллективов, конкурс молодых исполнителей, лекции и мастер-классы, а также ярмарка ремесленных товаров и уличной еды.

Также 19-23 августа в национальном парке «Смоленское Поозерье» состоится Всероссийский студенческий туристский слет «Больше, чем путешествие», участниками которого станут представители 69 регионов России. Завершит август яркая театральная премьера. 28–29 августа состоится Межрегиональный фестиваль современного театра «Первое касание». В мероприятии примут участие труппы из столиц, а также пройдёт конкурс молодёжных коллективов.



Более подробная информация – в карточках.