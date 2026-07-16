﻿Более 20 миллионов россиян стали пользователями мобильного приложения «Госуслуги Дом»

Аудитория мобильного приложения «Госуслуги Дом» превысила 20 млн пользователей. Сегодня сервисом пользуется почти каждый седьмой житель страны.

Количество установок мобильного приложения на начало июля 2026 года по Смоленской области – 124 268 (на начало 2025 года было 55 457).

Через приложение можно передать показания приборов учета, оплатить жилищно-коммунальные услуги, отправить обращение в управляющую организацию, принять участие в общем собрании собственников, получить информацию о доме или воспользоваться гостевым доступом, чтобы помочь родственникам с решением жилищно-коммунальных вопросов или управлять арендным жильем.

Приложение «Госуслуги Дом» систематически обновляется и расширяется новыми функциями. Так совсем недавно стал доступен очень полезный на сегодняшний день функционал — появились уведомления о плановых отключениях воды. Информация о предстоящих отключениях горячего водоснабжения теперь будет отображаться на главном экране приложения.

Экосистема «Госуслуги Дом» развивается и за пределами мобильного приложения. В созданных официальных домовых чатах в национальном мессенджере «МАКС» (по Смоленской области их более 4 тысяч) доступны официальный чат-бот и мини-приложение «Госуслуги Дом», позволяющие передавать показания приборов учета, направлять обращения и пользоваться основными сервисами ЖКХ, не выходя из мессенджера.

«Мобильное приложение «Госуслуги Дом» сегодня является одним из самых востребованных цифровых сервисов в сфере ЖКХ. Оно доступно жителям многоквартирных домов по всей России и помогает решать широкий круг жилищно-коммунальных вопросов в цифровом формате. Достижение отметки в 20 миллионов установок стало возможным благодаря востребованной функциональности сервиса, совместной работе регионов и труду команды Оператора ГИС ЖКХ, которая развивает приложение», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Константин Михайлик.

«Рост числа пользователей «Госуслуги Дом» говорит о том, что жители ценят возможность решать бытовые вопросы быстро, без лишних походов по инстанциям и в удобное для себя время. Важно, что развитие таких цифровых инструментов не только экономит время людей, но и повышает прозрачность работы управляющих организаций и качество обслуживания домов. Будем и дальше поддерживать внедрение современных решений и информировать жителей о новых возможностях сервиса», – подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Скачать приложение можно по ссылке.

Пресс-служба Правительства Смоленской области