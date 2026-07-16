﻿Важность установления границ земельных участков: разъяснения Росреестра для жителей Смоленской области

Управление Росреестра по Смоленской области обращает внимание собственников земельных участков на необходимость своевременного установления и регистрации границ своих участков в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Эта процедура — не формальность, а действенный способ защитить имущественные права и избежать спорных ситуаций в будущем.

На практике отсутствие чётко зафиксированных границ нередко становится причиной конфликтов с соседями: возникают разногласия по поводу расположения заборов, хозяйственных построек, использования земли. В ряде случаев такие споры доходят до суда, а их разрешение требует значительных временных и финансовых затрат. Кроме того, участок без установленных границ сложнее продать, подарить или передать по наследству: покупатели и нотариусы относятся к таким объектам с осторожностью, а оформление сделок нередко затягивается.

Ещё один важный аспект — риск реестровых ошибок и самовольного занятия земли. Если границы не зафиксированы, есть вероятность, что при межевании смежных участков произойдёт наложение границ либо часть территории окажется неправомерно включена в соседний надел. Исправление подобных ошибок — длительный процесс, который можно предотвратить, заранее проведя меживание земельного участка.

Специалисты Росреестра подчёркивают: наличие в ЕГРН сведений о координатах характерных точек границ участка делает объект юридически «прозрачным». Это упрощает любые операции с недвижимостью, повышает её рыночную привлекательность и служит надёжной защитой прав собственника.

Для установления границ необходимо провести межевание — эту работу выполняет кадастровый инженер. По итогам составляется межевой план, который вместе с заявлением подаётся в Росреестр. Подать документы можно через МФЦ, в электронном виде на портале Госуслуг либо с помощью сервисов Росреестра. После правовой экспертизы данные о границах вносятся в ЕГРН.

«Чётко зафиксированные границы — это гарантия правовой безопасности собственника, — отмечают в Управлении Росреестра по Смоленской области. — Мы рекомендуем владельцам участков, у которых границы ещё не установлены, не откладывать эту процедуру. Своевременное межевание позволяет избежать споров, упростить сделки и надёжно защитить свои имущественные интересы».

По вопросам установления границ и иным вопросам, связанным с учётом недвижимости, жители Смоленской области могут обратиться в Управление Росреестра по Смоленской области либо получить консультацию в ближайшем офисе МФЦ.

Также с актуальными новостями в сфере земли и недвижимости иожно ознакомиться в официальных группах МАХ, ВК, Одноклассниках Управления Росреестра по Смоленской области.