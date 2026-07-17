На штабе по строительству Смоленской АЭС-2 обсудили контрактную стратегию под новые энергоблоки

Разработка и принятие этого документа — важный шаг в реализации генсхемы размещения объектов электроэнергетики, обеспечивающий высокие темпы строительства новых атомных мощностей в России.

На стройплощадке Смоленской АЭС-2 состоялся оперативный штаб заказчика Концерна «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион «Росатома») и генерального подрядчика АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» под председательством директора Смоленской АЭС Ивана Сидорова.

На встрече обсудили принципы контрактной стратегии – документа, который определяет механизмы и сроки обеспечения стройки всем необходимым оборудованием в увязке с масштабной программой сооружения новых атомных мощностей в России. В общей сложности запланирован ввод 38 энергоблоков суммарной мощностью 29,3 ГВт, включая энергоблоки №1 и 2 Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+. Президент страны поставил задачу увеличить долю выработки электроэнергии на АЭС в общем энергобалансе до 25%, сегодня она составляет около 20%.

По словам главы Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, реализация таких амбициозных планов требует системного подхода к управлению ресурсами и загрузкой производственных мощностей.

«Контрактная стратегия – системный ответ на вызовы дорожной карты строительства. Документ позволит зафиксировать обязательства производителей, сбалансировать загрузку заводов и гарантировать, что к моменту монтажа все компоненты будут на площадке. Важно четко понимать, кто, когда и с какой загрузкой будет производить оборудование для Смоленской АЭС-2, чтобы исключить риски срывов графиков как на нашей площадке, так и в масштабах всей отрасли», — отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

На совещании была представлена контрактная стратегия поставок оборудования, формируемая в соответствии с действующими регламентами «Росатома». В частности, определены отраслевые комплектные поставщики оборудования длительного цикла изготовления (ОДЦИ). В первую очередь, это ООО «Росатом Машиностроение», специализирующееся на изготовлении и поставках высокотехнологичного оборудования для ядерного и турбинных островов атомных электростанций.

Полномочия на закупку всего спектра оборудования для Смоленской АЭС-2 получил АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

«В 2026 году АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» планирует обеспечить контрактацию первоочередного оборудования ДЦИ, цикл изготовления которого достигает до 36 месяцев. Это оборудование ядерной паропроизводящей установки, устройство локализации расплава, шлюзы для персонала (герметичные) и др. Также требуется закупка оборудования совмещенного монтажа: трапов и трубопроводов спецканализации, датчиков системы КЗО, трубопроводных гермопроходок, закладных труб для кабельных проходок, емкостного оборудования, начало поставки которых должно быть обеспечено в 2027 году. Позднее будут проведены конкурентные процедуры закупок с привлечением заводов-изготовителей», – рассказал директор по поставкам оборудования по российским атомным проектам АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Артем Лебедев.

В настоящее время на строительно-монтажной базе сооружаются объекты, необходимые для перехода к основному периоду в марте 2027 года. Забетонированы фундаменты цеха по производству фиброопалубки, склада инертных материалов, лаборатории и бытового корпуса – объектов бетонорастворного хозяйства. Ведется устройство фундаментов и монтаж металлоконструкций арматурного хозяйства. На повестке – внутриплощадочная инфраструктура: автодороги, ограждение, освещение, противопожарный водопровод. В августе-сентябре ожидается поставка части оборудования для трансформаторной подстанции 110/10 кВ, включая распределительные устройства, системы связи и автоматизации.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

