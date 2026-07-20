﻿Смолян приглашают принять участие в Международном конкурсе-премии «КАРДО»

Для жителей региона продлили прием заявок на участие в Межуднародном конкурсе-премии «КАРДО». К участию приглашаются региональные атлеты, тренеры, танцоры, художники, видеографы и дизайнеры одежды старше 14 лет. У участников есть возможность выиграть денежные призы, гранты и получить шанс на обучение от топ-мастеров.

Гранд-финал IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» состоится во Владивостоке с 16 по 20 сентября 2026 года. Масштабное событие объединит финальные соревнования по экстремальным видам спорта и уличным танцам, граффити-джемы, показы авторских коллекций одежды, образовательную программу, защиту социальных проектов в рамках грантового конкурса, а также церемонию награждения лауреатов премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта.

В этом сезоне участники смогут проявить себя в 13 направлениях: BMX, скейтбординге, роллерблейдинге, паркуре, фриране, воркауте, трикинге, брейкинге, хип-хопе, граффити, рэпе, диджеинге и кикскутеринге. К участию приглашаются райдеры, танцоры, музыканты, граффити-художники, диджеи, дизайнеры, авторы социальных проектов и видеоконтента – в этом году минимальный возраст участников снижен до 14 лет, что расширяет возможности для молодых представителей уличной культуры и спорта.

Подать заявку можно на официальном сайте проекта kardoaward.com: достаточно зарегистрироваться, выбрать конкурсное направление и загрузить необходимые материалы в личный кабинет.

При этом онлайн-отбор – не единственный путь в финал: в течение сезона в России и других странах проходят региональные, национальные и специальные этапы, победители которых также получают право выступить в Гранд-финале. Проект реализуется Президентской платформой «Россия — страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и нацелен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на формирование реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру.

Отметим, что региональный этап Международной конкурс-премии «КАРДО» прошел в Смоленске в июне. Более 250 участников соревновались в Дворце спорта «Юбилейный». Ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин подчеркивал, что подобные мероприятия объединяют жителей и позволяют молодежи реализовать себя в творчестве и спорте.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото Марины Хотулёвой