Уважаемые многодетные семьи!

От всей души поздравляем вас с новым региональным праздником – Днем многодетной семьи!

Дата 21 июля выбрана не случайно: она совпадает с Днем празднования Казанской иконы Божией Матери. Инициатива была поддержана депутатами Смоленской областной Думы и закреплена областным законом.

Большая семья — огромный труд. Руководство нашей страны и Смоленской области в этом убеждены, поэтому принимаются многочисленные меры для поддержки многодетных семей.



Вы — опора, пример сохранения традиционных ценностей и будущее нашего государства. Ваша любовь, забота и терпение, сила и сплоченность вдохновляют и восхищают.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, гармонии и счастья в каждом дне. Пусть ваши дети радуют вас успехами и достижениями, а дом всегда будет наполнен смехом, радостью и любовью.



Счастья вам, тепла и уюта! Пусть каждый день приносит только положительные эмоции и радостные моменты.

С праздником!

Антон Кухарев, Глава МО «Сафоновский муниципальный округ»,

Анна Захарова, председатель Сафоновского окружного совета депутатов