﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина





Визит Министра МЧС

С рабочим визитом Смоленскую область посетил Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Губернатор Василий Анохин обсудил с главой ведомства вопросы развития системы гражданской обороны, а также пожарно-спасательной инфраструктуры. Давая оценку работе по предотвращению природных пожаров и совершенствованию системы обеспечения безопасности, Министр отметил, что региону удается эффективно решать поставленные задачи и минимизировать последствия нештатных ситуаций.

«В ближайшие годы планируем обновить в регионе ряд объектов МЧС. Это позволит создать современные условия для работы профессионалов», — подчеркнул Василий Анохин на встрече. Также Губернатор обратил внимание на то, что в регионе ведётся целенаправленная работа по профессиональной ориентации молодёжи, создаются условия, чтобы все больше школьников могли приобретать необходимые навыки и выбирать профессии, связанные со спасательным делом. Тем более, что на этом направлении регион демонстрирует крепкие результаты.

Смоленская область по праву гордится своими ребятами: команда старшей возрастной группы второй год подряд становится победителем всероссийских соревнований «Школа безопасности». В этом году наши юные спасатели достойно представили Россию на международных соревнованиях «Юный спасатель» в Азербайджане, где заняли четвертое место в общекомандном зачете. В июне этого года Смоленск принимал XXX межрегиональный этап соревнований «Школа безопасности», по итогам которого старшая команда региона вновь стала лучшей, а младшая завоевала третье место.

Также Василий Анохин и Александр Куренков осмотрели инфраструктуру Главного управления МЧС России по Смоленской области, посетив Центр управления в кризисных ситуациях – ключевое звено системы оперативного реагирования. Здесь они пообщались со смоленскими спасателями и Министр вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам.

Гражданская оборона – задача государственной важности

В Смоленске прошло выездное заседание Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности, в ходе которого обсуждались перспективы развития системы гражданской обороны с учетом опыта специальной военной операции.

В заседании приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации, Герой России, сенатор от Смоленской области Юрий Леонидович Воробьёв, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Иванович Булавин, Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Вячеславович Куренков, сенаторы Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной власти и профильных ведомств.

Именно на необходимости совершенствовать систему гражданской обороны, учитывая опыт, полученный в ходе СВО, сегодня особое внимание акцентирует Президент России Владимир Путин и, как подчеркнул, выступая на заседании, Губернатор Василий Анохин, данная работа в Смоленской области ведётся системно. «На мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в условиях проведения специальной военной операции из областного бюджета направлены значительные средства. Они идут на развитие систем оповещения, модернизацию защитных сооружений, закупку средств индивидуальной защиты, обновление техники пожарно-спасательных подразделений, а также защиту стратегически важных объектов региона», — доложил Губернатор.

В ходе заседания подробно обсуждались вопросы законодательного обеспечения работы по дальнейшему совершенствованию системы гражданской обороны, а также лучшие практики, сформированные регионами в современных условиях.

«Орлёнок» отправился в полёт

Глава региона дал официальный старт работе детского оздоровительного центра патриотического воспитания «Орлёнок» в посёлке Красный бор. История его строительства началась в 2010 году, но только за последние 2 года удалось завершить реконструкцию долгостроя и вернуть его к полноценной жизни.

Сегодня здесь созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания ребят: обновленный спальный корпус на 128 мест, столовая, спортивный корпус, медицинский пункт, благоустроенная территория и современная котельная, которая позволит использовать комплекс круглогодично.

Первыми гостями нового центра стали активисты «Движения Первых» Смоленской области – 100 ребят из 14 муниципальных округов региона. Общаясь с Василием Анохины, ребята задавали много вопросов на самые разные темы, интересовались событиями, которые проходят в рамках проекта «Смоленск – Молодежная столица России», делились своими идеями, рассказывали об интересных инициативах, которые им удалось реализовать у себя дома.

«Уверен, что именно эти активные и неравнодушные ребята заложат в «Орлёнке» первые традиции – дружбы, творчества, взаимопомощи и стремления к новым достижениям», — поделился впечатлениями Губернатор, а также сообщил, что в этом году в лагере будут организованы 9 профильных патриотических и спортивных смен.

«Славянский базар» вновь собирает друзей

По приглашению председателя Витебского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Александра Рогожника Губернатор Василий Анохин принял участие в торжественном открытии юбилейного XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар». В этом году он объединил представителей рекордного числа стран – в нем принимают участие около 8 тысяч артистов из 52 государств. Свои приветствия участникам и гостям направили Президент России Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В нынешних международных реалиях девиз фестиваля – «Через искусство – к миру и взаимопониманию» – звучит особенно актуально, а он сам находит живой отклик в сердцах людей из разных стран, служит укреплению гуманитарных связей между братскими народами, сохранению общего культурного наследия и открытию новых имён в искусстве.

Смоляне в этом году преподнесли свой яркий подарок жителям и многочисленным гостям Витебской области. В рамках фестиваля Смоленский русский народный оркестр имени В.П. Дубровского под управлением заслуженного деятеля искусств Игоря Каждана и трибьют-группа «РУСС ФЛОЙД» представили шоу «Матрёшка», в котором соединили классику мирового рока с глубоким звучанием русских народных инструментов.