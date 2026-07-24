Их улыбки заряжали всех вокруг

«Безграничные возможности» — это не просто слова, это то, что мы увидели сегодня в клубе «Золотой возраст».

Фестиваль творчества, посвящённый Году единства народов России, превратился в настоящий праздник души. Чего здесь только не было: от кропотливой вышивки и вязания до авторской керамики и живописи. Но самое главное — это люди. Их улыбки, их горящие глаза, когда они читали стихи или пели песни, заряжали всех вокруг.

Для наших участников такие встречи — это глоток вдохновения. Это возможность показать миру, что творчество не знает границ, а оптимизм — это выбор, который они делают каждый день.

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