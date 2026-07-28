Губернатор Василий Анохин оценил новые возможности для подготовки молодых профессионалов благодаря федеральному проекту «Профессионалитет»

В этом году заявки нашего региона в пятый раз стали победителями конкурса Минпросвещения РФ на предоставление учреждениям СПО грантов в форме субсидий из федерального бюджета.

В рамках проекта колледжи объединяются с работодателями в отраслевые кластеры. Это позволяет выстраивать прямую связь между образованием и экономикой региона: программы обучения обновляются с учетом потребностей предприятий, создается современная инфраструктура для обучения, усиливается практическая подготовка студентов.

В следующем году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в Смоленской области появятся четыре новых кластера «Профессионалитета». Общий объем финансирования составит более 700 миллионов рублей.

• Кластер электротехнической промышленности создадим на базе Смоленской областной технологической академии.

Партнерами проекта станут шесть предприятий: филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», ПАО «Дорогобуж», ООО «Гермес», АО «НИИ СТТ» и филиал ПАО «Россети Центр – Смоленскэнерго». Будут оборудованы 13 современных мастерских, где студенты смогут освоить электромонтажные работы, ремонт и наладку оборудования, разработку электронных устройств, цифровых систем и программного обеспечения.

• Кластер атомной отрасли появится на базе Десногорского энергетического колледжа.

Это важное направление для региона, где работает одно из ключевых предприятий атомной энергетики – Смоленская атомная электростанция. Партнерами выступят филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», ООО «Полимер» и ООО «Десногорский полимерный завод». В колледже создадут 12 специализированных мастерских для подготовки специалистов по эксплуатации оборудования атомных станций, техническим измерениям, сварочным технологиям, радиационной безопасности, информационным технологиям и энергетике.

• Транспортный кластер будет создан на базе Техникума отраслевых технологий в Смоленском муниципальном округе.

В проекте участвуют семь предприятий и организаций, среди которых ООО «Терминал Никольский», ООО «Птицефабрика «Сметанино», ООО «Премьер Авто», ООО «Альфа Транс Альянс», ООО «Транзит-В», ООО «Смолмаш» и СОГБУ «Смоленскавтодор». Для студентов оборудуют шесть современных зон подготовки по ремонту автомобилей и дорожной техники, слесарным и сварочным работам, эксплуатации тяжелой техники. Также будет создан полигон для отработки навыков вождения.

• Кластер легкой промышленности появится на базе Рославльского многопрофильного колледжа.

Проект объединит колледж и предприятия отрасли, включая ООО «СТК Производственная компания», ОАО «РТФ «Апрель», Рославльскую швейную фабрику и представителей малого бизнеса. В колледже появятся семь мастерских для подготовки специалистов по моделированию и конструированию одежды, швейному производству, работе с информационными системами, раскрою материалов и обслуживанию оборудования.

– С 2023 по 2025 годы в Смоленской области уже созданы пять отраслевых кластеров. На базе Смоленской академии градостроительства и архитектуры работает кластер строительной отрасли, в Смоленской академии профессионального образования – машиностроительный кластер, а в Смоленском базовом медицинском колледже – кластер «Клиническая и профилактическая медицина». Козловский многопрофильный аграрный колледж стал площадкой для развития кластера сельскохозяйственной отрасли, а Верхнеднепровский технологический техникум – кластера химической отрасли. С 1 сентября начнет работу еще один кластер – педагогический на базе Смоленского педагогического колледжа, – уточнил Губернатор региона Василий Анохин.