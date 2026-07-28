﻿«Память о Героях — основа независимости и будущего Родины»: зампред Госдумы посетил Дом‑музей Михаила Егорова

Заместитель Председателя Государственной Думы Александр Бабаков в рамках рабочей поездки в Рудню Смоленской области посетил Дом‑музей Героя Советского Союза Михаила Егорова.

Экскурсию для вице-спикера провела дочь легендарного знаменосца — Ирина Михайловна Дорожкина. Она рассказала о жизненном пути отца: о его фронтовых годах, о послевоенной работе на Руднянском молочно‑консервном заводе, о мирной жизни в родном доме, куда семья переехала в 1966 году.

В книге отзывов музея Александр Бабаков оставил запись: «С огромной благодарностью за любовь и искреннее отношение к истории Великого Советского Союза. Память к нашей истории, Героям и Победам — основа нашей независимости и будущего нашей любимой Родины».

Михаил Егоров, сержант и разведчик 756‑го стрелкового полка 150‑й стрелковой дивизии, вошёл в историю как один из тех, кто 1 мая 1945 года водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. После войны он вернулся в родные места, трудился на производстве, возглавлял колхоз, заведовал складом. Всю жизнь рядом с ним была супруга — учительница, вместе они вырастили двоих дочерей.

Дом, где Михаил Алексеевич жил с 1966 по 1975 год, ещё в 1984 году признали памятником истории регионального значения. В качестве мемориального дома‑музея он открылся 5 мая 1990 года — в день рождения Егорова и к 45‑летию Великой Победы.