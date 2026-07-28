﻿Президент РФ наградил зампреда Госдумы Александра Бабакова орденом «За заслуги перед Отечеством»

27 июля Президент России Владимир Путин провёл встречу с депутатами Государственной Думы VIII созыва — она состоялась после заключительного пленарного заседания и была посвящена подведению итогов пятилетней работы парламента. Глава государства назвал прошедшие годы сложными и крайне ответственными для истории страны, подчеркнув значимость труда законодателей.

В ходе встречи Президент вручил государственные награды депутатам, особо отличившимся в законотворческой деятельности в рамках текущего созыва. Заместитель Председателя Государственной Думы Александр Бабаков удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Эта государственная награда вручается за особо выдающиеся заслуги в различных областях государственной и общественной деятельности.

Отметим, что по версии портала «Депутат Клуб» Александр Бабаков вошел в ТОП-5 самых эффективных депутатов Госдумы VIII созыва.

Ранее мы сообщали, что 1 июня Александр Бабаков вместе с губернатором Василием Анохиным открыли в Смоленске Центр развития настольного тенниса, также анонсировано строительство еще одного Центра в городе Гагарин.