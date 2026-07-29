Одну ягодку берёшь, другую подмечаешь

Компания «Новичков-Вышегор» осваивает сравнительно новое для нашего округа направление – производство голубики, жимолости, малины.

– Уже собрали порядка 600 килограммов, 300 из которых реализованы через торговые сети Смоленска и Москвы. Ожидаем урожай голубики в 2,5–3 тонны, а жимолости нынче собрали около двух тонн, – рассказывает управляющий предприятия Георг Басмаджян.

Работы на полях «Новичков-Вышегор» не останавливаются круглый год. Как только начался сезон, успевай полоть, косить, подкармливать и обрабатывать растения… А ещё бороться с птицами: по периметру фермы расставлены звуковые пушки, а в вышине парят искусственные ястребы, чтобы пернатые не расслаблялись. Только вот начеку нужно быть самим ягодникам и каждый раз придумывать новые элементы защиты.

Работа на земле – это всегда благо. Такого мнения придерживаются все члены коллектива «Новичков-Вышегор», с удовольствием выполняющие свои обязанности. И путь их пока немного, но дело продвигается, а предприятие наращивает обороты и с каждым годом добивается новых вершин. Путь так будет и дальше!

Ирина КУРОПАТКИНА

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