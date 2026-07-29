Цель – бесперебойное водоснабжение

Работа коммунальных служб часто остаётся незаметной для горожан: мы привыкли воспринимать наличие воды в кране как нечто само собой разумеющееся. Однако за этим комфортом стоит ежедневный труд сотрудников МУП «Горводоканал», которые в режиме 24/7 следят за состоянием сетей в Сафоновском округе.

С начала 2025 года специалисты обслуживают не только город, но и сельские территории Сафоновского округа. Недавно было заменено 500 метров сетей водоснабжения в деревне Каблуково. Отремонтирована и принята на баланс водонапорная башня для деревень Никулино и Попово. Дополнительная скважина заработала в деревне Прудки.

Параллельно идёт подготовка к холодам: на ключевых водозаборах, Плещеевском и Шавеевском, заменено насосное оборудование и проведена масштабная очистка сооружений. Первый из них полностью готов к работе в осенне-зимний период.

Чтобы стать ближе к жителям и быстрее реагировать на их обращения, «Горводоканал» запустил официальное сообщество в социальной сети «ВКонтакте». Теперь каждый может оперативно получить информацию о состоянии сетей или сообщить о возникшей проблеме.

Татьяна ГЛЯШОВА