﻿В Смоленской области продолжается масштабный ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

На территории Смоленской области полным ходом идут дорожные работы, реализуемые в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты СОГБУ «Смоленскавтодор» ведут строительство и ремонт на ключевых транспортных артериях региона, связывающих его с областным центром и Республикой Беларусь.

Ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин отмечал, что в 2026 году в регионе запланирован значительный объем дорожных работ. В рамках нацпроекта будет отремонтировано более 18 км улично-дорожной сети Смоленска, а также порядка 84,17 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Так, в Хиславичском муниципальном округе ремонтируют железобетонный мост через реку Сож. Работы выполняются на автомобильной дороге Р-120 «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» — Хиславичи — граница Республики Беларусь.

В настоящее время на 89% выполнен ремонт промежуточных опор, на 75% — пролетного строения, на 40% — ремонт мостового полотна. На данный момент ведутся работы по устройству карнизных блоков из стеклофибробетона, устройству монолитного бортика на мостовом полотне, деформационного шва над опорами и композитных подвесных лотков.

В Гагаринском муниципальном округе продолжается ремонт участка трассы М-1 «Беларусь» Москва — граница с Республикой Беларусь» — Баскаково — Гагарин. На объекте протяженностью 4,4 км уже выполнено фрезерование старого покрытия. В настоящее время ведутся работы по устройству выравнивающего слоя.

Также выполняется ремонт участка дороги М-1 «Беларусь» Москва — граница с Республикой Беларусь» — Холм-Жирковский. Ремонтируемый участок протяженностью 1,1 км обеспечивает транспортное сообщение между Сафоновским и Холм-Жирковским муниципальными округами. Здесь уже уложены выравнивающий и верхний слои покрытия. Впереди — укрепление обочин, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

В Ельнинском муниципальном округе ведется ремонт дороги А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль — граница с Республикой Беларусь» — Спас-Деменск — Ельня — Починок. Работы проводятся на участке протяженностью 4 км. Здесь полностью завершено фрезерование старого покрытия, уложен выравнивающий слой, который позволил устранить неровности основания. Основные работы по укладке асфальтового покрытия завершены. Следующий этап — обустройство инфраструктуры: укрепление обочин дороги, установка знаков и нанесение разметки на дорожное полотно.

Пресс-служба Правительства Смоленской области