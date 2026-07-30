Губернатор Василий Анохин рассказал о работе по сохранению и модернизации объектов культурного наследия

Продолжаются работы на Крепостной стене – это один из главных символов Смоленска. Реализуем этот проект по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.

В настоящее время завершены и приняты комиссией работы на пряслах XXIX и XXX. Сейчас на башне Волкова и на I прясле ведётся восстановление белокаменного цоколя, кирпичной кладки, ярусов и устройству кровли. Параллельно разрабатывается проектная документация для дальнейших мероприятий по сохранению башен Бублейка и Копытенская, а также прясла XXV.

Католический костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Смоленске – ещё один значимый памятник федерального значения, который долгие годы находился в аварийном состоянии. Здесь работы идут по решению Председателя Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина при поддержке Министерства культуры России.

На сегодняшний день выполнен основной объём противоаварийных работ: укреплены фасады и башни, заменены аварийные участки кровли, выполнена гидроизоляция. Общая готовность объекта составляет 90%. Также ведётся разработка проектной документации для завершающего этапа работ по сохранению памятника.

.Наша задача – бережно сохранять уникальное историческое наследие Смоленщины для будущих поколений. Эти объекты становятся центрами притяжения для жителей и гостей региона, а также способствуют росту его экономической и туристической привлекательности – подчеркнул Губернатор Василий Анохин.