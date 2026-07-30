Крестный ход со святынями завершает путь по Смоленской области

Автомобильно-пеший крестный ход, посвящённый 25-летию обретения мощей преподобного Герасима Болдинского, продолжает своё движение по Смоленской области. Святыни из Свято-Троицкого Болдина мужского монастыря — икона преподобного Герасима Болдинского и Аркадия Дорогобужского, а также ковчег с частицами их мощей — постепенно приближаются к завершающей части маршрута.

Ещё одними точками маршрута станут посёлок Пржевальское, город Демидов, город Велиж, город Рудня и областной центр Смоленск.

3 августа святыни прибудут в посёлок Пржевальское. Встреча состоится в 12:00 в Храме Вознесения Господня. Этот храм, построенный в 1782 году, является памятником церковной архитектуры XVIII века.

4 августа крестный ход направится в город Демидов. Здесь святыни встретит Успенский собор в 10:00. Это второй по величине храм Смоленской области.

6 августа святыни прибудут в город Велиж в 10:00, где их встретит храм Кирилла и Мефодия.

7 августа крестный ход посетит город Рудня. Встреча святынь состоится в Казанском храме (время уточняется).

9 августа крестный ход завершится в Смоленске. Накануне Одигитриевских торжеств святыни встретит храм святых апостолов Петра и Павла в 17:00. Это станет финальной точкой масштабного духовного шествия, которое началось 20 июля в Свято-Троицком Болдином монастыре и охватило 14 населённых пунктов региона.