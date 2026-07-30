Мастерство в почете: СИТТ приглашает будущих специалистов





Приемная кампания в колледжах и техникумах — это не просто старт нового учебного года, а время встречать тех, кто завтра станет опорой Сафоновского округа.

Смоленская область участвует в федеральном эксперименте Министерства просвещения России по расширению доступности среднего профессионального образования, открывая новые возможности для нашей молодежи.

В День города-2026 состоялась церемония открытия Доски почёта Сафоновского муниципального округа. На торжественном мероприятии Глава Сафоновского округа Антон Николаевич Кухарев вручил свидетельство о занесении на Доску почёта мастеру производственного обучения Сафоновского индустриально-технологического техникума Филипповой Оксане Владимировне за высокие профессиональные достижения, добросовестный труд, активную жизненную позицию и преданность родному краю.

Для наших будущих студентов этот пример особенно важен: он наглядно показывает, что настоящий профессионализм всегда будет в чести, а рабочие специальности заслуживают глубокого уважения.

Если вы выбираете надежную профессию, приглашаем вас в учреждение СПО нашего города, где ждут опытные педагоги СИТТ: sitt67.gosuslugi.ru/

Пусть выбор профессии в стенах СИТТ станет для вас первым шагом к собственным трудовым свершениям на уровне ваших наставников!