Поддержка материнства – в приоритете

Рождение ребенка – большое счастье в жизни каждой семьи. К этому важному событию нужно подходить ответственно, и наша общая задача – сделать всё, чтобы будущие мамы чувствовали себя защищёнными и окружёнными заботой. В Смоленской области беременным женщинам доступна диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья, а также бесплатное обеспечение необходимыми витаминами.



С начала 2026 года более 2 тысяч женщин посетили школы для беременных и школы по вопросам грудного вскармливания. Они открыты на базе женских консультаций и центральных районных больниц – теперь будущим мамам не нужно ехать в областной центр, чтобы подготовиться к родам.



Ещё одна важная мера поддержки – бесплатное обеспечение беременных женщин витаминами. Назначение делает лечащий врач-акушер-гинеколог строго по медицинским показаниям. Необходимые препараты женщина получает бесплатно в той же женской консультации, где наблюдается, сразу после приёма. Это помогает малышу правильно развиваться.



Также будущим мамам предоставляется электронный родовый сертификат. Это документ, который позволяет бесплатно получать медицинскую помощь в период беременности, во время родов и в послеродовой период, а также оплачивает профилактические осмотры ребёнка в первый год жизни. Он оформляется автоматически при постановке на учёт.



В 2026 году продолжаем реализацию программы по повышению рождаемости. В Смоленской области действует система мер поддержки будущих мам и семей с детьми. Беременные женщины, вставшие на учёт до 12 недель, могут оформить единое пособие. Для работающих женщин предусмотрено пособие по беременности и родам. С 1 августа беременным студенткам, вставшим на учёт, будет назначена единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей.

Молодые семьи при рождении третьего или последующего ребенка получат выплату в размере 300 тысяч рублей. Также семьи, в которых родится третий или последующий ребенок, смогут компенсировать 50% стоимости обучения детей в колледже или вузе.