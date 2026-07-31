Более двух миллионов выплат пенсий и детских пособий получили смоляне в 2026 году

Отделение Социального фонда России по Смоленской области сопровождает жителей региона на всех этапах жизни семьи — от беременности будущей мамы и рождения ребёнка до назначения пенсии. Среди наиболее востребованных мер поддержки – материнский капитал, единое пособие, новая семейная выплата, пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, а также пенсионные выплаты.

Реализуя меры государственной поддержки, Отделение СФР по Смоленской области с начала года направило жителям региона более 2 млн выплат. За первое полугодие семьям было направлено 277 тысяч выплат, в том числе 243 тысяч выплат единого пособия, 18,9 тысяч выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим и неработающим родителям, а также назначено свыше 6,3 тысяч новых семейных выплат.

Значительный объём перечислений приходится и на пенсионное обеспечение. С начала года смоляне получили 1,8 млн пенсионных выплат, среди них свыше 1,5 млн выплат страховой пенсии и 223 тысяч выплат по государственному пенсионному обеспечению, включая социальную.

«Многие вопросы, возникающие при назначении пенсии, можно решить заранее. Мы рекомендуем смолянам заблаговременно проверить сведения о своей трудовой деятельности, страховом стаже и пенсионных правах», – отметила управляющий Отделением Социального фонда России по Смоленской области Наталия Грищенко.

О новых и действующих мерах поддержки в регионе неоднократно упоминал Губернатор Смоленской области Василий Анохин: «Поддержка семей – это не просто набор выплат, а системная работа, которая должна давать людям уверенность в завтрашнем дне. Мы последовательно выстраиваем в Смоленской области комплексную систему помощи: от первых шагов молодой семьи до заботы о старшем поколении. Активно работаем в этом направлении, объединяя усилия с бизнесом и работодателями, чтобы создать условия, при которых молодые семьи будут оставаться в регионе и растить здесь детей».

В 2026 году в Смоленской области ввели и продолжили ряд мер:

Для студенток. С 1 августа 2026 года беременные студентки (очной или очно-заочной формы обучения), вставшие на учёт, получают единовременную выплату — 250 тысяч рублей. При рождении ребёнка добавляется ещё 100 тысяч рублей. Также для них предусмотрена ежемесячная региональная выплата (3 тысячи рублей) до достижения ребёнком трёх лет.

Для молодых семей. При рождении третьего или последующего ребёнка (в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года) предусмотрена единовременная выплата – 300 тысяч рублей.

Для многодетных семей. Введена компенсация не менее 50% стоимости обучения одного из детей в колледже или вузе при рождении третьего и последующего ребёнка.

Семьи с третьим или последующим ребёнком могут получить помощь в погашении ипотечных обязательств (до 1 миллиона рублей). Работает программа бесплатной подготовки к ЭКО. Будущим мамам доступны диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья, бесплатное обеспечение необходимыми витаминами по назначению врача, а также школы для беременных и по вопросам грудного вскармливания на базе женских консультаций и районных больниц. При выписке из роддома родителям вручают «Подарок новорождённому». Также открыты пункты проката предметов первой необходимости для новорождённых.

Отдельно Губернатор отмечал, что регион развивает партнёрство с бизнесом: многие предприятия (например, АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного профессионального образования», АО «Смоленское областное предприятие пассажирского транспорта», ПАО «Дорогобуж», АО «Рославльский ВРЗ») внедряют собственные корпоративные меры поддержки – выплаты при рождении ребёнка, дополнительные отпуска, гибкий график, помощь в подготовке детей к школе.

Пресс-служба Правительства Смоленской области