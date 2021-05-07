Пусть льется из окон «Победа!»

Всероссийская акция «Окна Победы» продлится до 9 мая 2021 года. Учреждения образования и культуры Сафоновского района активно поддержали это начинание, учитывая огромное уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Посмотрите, с какой фантазией подошли к делу школы, детские сады, дома культуры, библиотеки.

Для участия в акции нужно немногое – просто творчески оформить окна своих квартир/домов/офисов символами Великой Победы. А затем разместить в своих социальных сетях фотографии окон с соответствующим хэштегом #ОкнаПобеды и словами благодарности героям, тематическими текстами в преддверии Дня Победы.

Вот, например, как это сделали в сельских домах культуры:

• Алферовский СДК присоединяется к Всероссийской акции «Окна Победы», посвящённой 9 мая.

Год за годом уходит в прошлое одна из самых кровопролитных и вместе с тем памятных страниц истории нашего Отечества. Год за годом редеют ряды ветеранов, свидетелей тех страшных событий, но Праздник Великой Победы по-прежнему значим. В нем, как и прежде, — радость и боль, улыбки и слезы. С Днем Победы всех нас! Пусть будет мирным небо над всей планетой!

• Вышегорский СДК присоединяется к Акции #ОкнаПобеды, которая сближает людей в великий для нас день. Искренние, творческие «Окна победы» объединяют улицу, деревню и всю страну. В акции, приняли участие наши сотрудники и участники самодеятельности. Украсили окна своих домов узнаваемыми фигурами, поздравительными надписями, вечным огнем, салютом и цветами. Тем самым мы смогли выразить, благодарность всем тем, кто подарил нам мирное небо. Мы искренне поздравляем наших Героев и говорим им: «Спасибо»! #ОкнаПобеды

• Прудковский сельский Дом культуры присоединился к акции #ОкнаПобеды«

Примите искренние поздравления с Днём Победы! Память о борьбе и Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками и спустя много лет объединяет разные поколения нашей Родины, делает нас непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за мирное небо над головой. Для нас они всегда будут примером мужества и отваги, беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству.

• Барановский СДК присоединяется к Всероссийской акции «Окна Победы», посвящённой 9 мая.

День Победы – это не очередной праздник, это день ответственности и памяти. Мы понимаем, что живём свободно только благодаря военнослужащим, партизанам, гражданским и всем тем, кто не вернулся из плена, с фронта.

По официальной версии ВС РФ, безвозвратные военные потери СССР составляют 11 444 100 человек — они, и все те, кто не попал в официальные списки, навсегда останутся в памяти многонационального народа.