Смолян приглашают принять участие в Международном молодежном конкурсе «Вместе против коррупции!»

Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», организованный Генеральной прокуратурой Российской Федерации, проходит в сети интернет с 1 мая по 1 ноября.

По словам организаторов, главной целью конкурса является привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, разработке и использованию социальной антикоррупционной рекламы для предотвращения коррупционных проявлений, а также формирование практики взаимодействия общества с органами, осуществляющими деятельность в сфере борьбы с коррупцией.

Участниками конкурса могут стать граждане любого государства в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо до 1 ноября пройти регистрацию и загрузить творческую работу в электронном виде на портале конкурса. Отбор проводится по двум номинациям: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

По результатам конкурса компетентным жюри будут определены 50 лучших плакатов и 50 лучших видеороликов. Кроме того, в сети интернет пройдет онлайн-голосование, в ходе которого любой желающий сможет проголосовать за понравившуюся работу. Стоит отметить, что подведение итогов, объявление победителей и призеров конкурса будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря), авторы лучших работ станут обладателями почетных грамот и медалей.

Узнать подробности и ознакомиться с положением о проведении мероприятия можно по ссылке.