Триумф Татьяны Ундаловой

В воскресенье, 16 мая в 20:10, сафоновцы прильнули к экранам телевизоров. По каналу НТВ шла передача первой шоу-программы Ты – супер 60+. Мы были не просто зрителями, а страстными болельщиками за солистку Сафоновского городского культурного центра Татьяну Григорьевну Ундалову.



Сама Татьяна тоже была в числе зрителей и смотрела на свое выступление «со стороны». Позади были репетиции на подмосковных творческих сборах, работа с преподавателями по вокалу, волнение перед выходом на сцену…

За месяц, проведенный на съемках, не было дня, когда бы душа действительно не пела от радости и предвкушения выступления. Но в сердце все равно жила тревога: как там старшая сестра, оставленная на попечение детей. И не по себе было от осознания, что можно было бы обойтись без участия в телевизионном шоу, тем более, что в последние три года очень редко выходила на большую сцену Сафоновского Дворца культуры. Но именно Галина, которая всегда и во всем поддерживала талантливую сестру, убедила: не упускай возможность, езжай, выступай, пой! Пусть тебя услышит вся страна!

И она уверенной походкой вышла на сцену, шагнула … нет, не к жюри, к людям по ту сторону телеэкранов и, обращаясь к каждому, запела: «Если вы, нахмурясь, выйдите из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой…»

Искрящиеся глаза, обворожительная улыбка, волна густых волос, яркая, интересная, талантливая… «Красавица!», – послала ей вслед восхищенное ведущая шоу Анастасия Пак.



Все члены жюри – знаменитые исполнители, композиторы, продюсеры Игорь Крутой, Диана Арбенина, Стас Пьеха, Ирина Дубцова – нажали зеленую кнопку: браво, Татьяна, Вы – супер! Апофеозом выступления сафоновской артистки из народа стало их совместное исполнение песни: «…и хорошее настроение не покинет больше вас».

Не конкурсной, по мнению Татьяны Григорьевны, но в ее исполнении прозвучавшей так задушевно, что не оставила равнодушными ни жюри, ни зрителей.

Татьяна Григорьевна, оказывается, договорилась перед выступлением с ведущим шоу Вадимом Токменевым, что он напомнит регион, который она представляет. «Смоленская область», – сообщил он зрителям, а она громко и выразительно добавила: «Город САФОНОВО!», подчеркнув значимость момента выразительным жестом.

– Я не видел по НТВ эту передачу. Посмотрел Ваше выступление в социальных сетях, – написал ей сафоновец, в прошлом работник завода «Теплоконтроль» Иван Хован. – Такое сильное, душевное и искреннее исполнение! Я восхищаюсь Вами и горжусь, что знаю Вас! Не огорчайтесь, что не выиграли финал. Для нас Вы – лучшая! Я не знаю людей, которые бы так, на всю страну, прославили Сафоново.

Откликов было очень много. В комментариях в социальных сетях свое восхищение выражали зрители из всех концов России, других стран, в которых Татьяна Григорьевна никогда не была.

– Поверьте, я не ожидала такой лавины откликов, – поделилась она. – Писали из Испании, США, Израиля, Италии, не говоря уже о бывших республиках СССР. Поздравляли, восхищались, желали дальнейших успехов. Было приятно. Но самое большое волнение вызвали у меня комментарии от друзей моей юности и молодости, о которых я не слышала с тех пор, как уехала из Усть-Каменогорска в 1979 году. Телеэфир соединил нас и времена…

На перроне в Сафонове ее встретила родственница с букетом цветов от сестры Галины. После телеэфира первым позвонил сын подруги и руководителя Сафоновского городского культурного центра Нины Михайловны Снытиной Андрей: «Восхищен, горжусь!» А потом только успевала отвечать и благодарить за внимание.



Череда будней пока еще не затмила впечатление от телевизионного триумфа, к которому Татьяна Григорьевна шла всю жизнь. Из деревни Теребуки, что за Вышегором, где сейчас она с сестрой временно проживает, встречи с вокалистами со всей России, занятия с профессионалами, репетиции и триумфальное выступление кажутся сказкой.

– Как будто во сне все это было, – вспоминает она. – Мы не были инициаторами участия в телешоу. Предложение от руководства области подать заявку на НТВ восприняли как формальность. Тем не менее, видеонарезку моих выступлений и заявку послали. И, честно, сделали и забыли… Через год позвонили с канала, затем приехали в Сафоново, сделали небольшой сюжет обо мне и закрутилось все, как в быстрой съемке.

– Песню о хорошем настроении Вы предложили?

– Я ее даже не исполняла на прослушиваниях по скайпу и вживую. О том, что я буду с ней выступать, узнала в Москве. Песня хорошая, была как-то в моем репертуаре, но сложная для исполнения. Об этом и Игорь Крутой говорил на шоу.

– Но Вы, судя по оценкам жюри, справились с ней на отлично!

– Старалась… Пела от души, действительно желая всем людям хорошего настроения и улыбок на лицах.

– Татьяна Григорьевна, вас огорчило, что Вы не прошли в финал?

– Поверьте, нисколько. Цель такую не ставила. Месяц на НТВ прошел на одном дыхании. Вокруг были интересные люди, объединенные любовью к песне. Среди них было много профессиональных исполнителей, солистов из популярных в свое время ансамблей. Таких, как я, из художественной самодеятельности, – единицы. Об этом узнала, когда мы знакомились за круглым столом.

Я первая, не смущаясь, назвала свой возраст: 73 года. Вначале растерялась: ни званий, ни регалий нет, потом вспомнила: так я же лучший работник культуры Смоленской области!

Оказывается, из более чем 1200 поступивших заявок «добро» получили всего 45 человек. География разнообразная: Смоленская область, Красноярский край, Адыгея, Ангарск, Москва, Ленинградская область…

– Подружились с кем-нибудь?

– Бескорыстная дружба, наверное, осталась в Советском Союзе. Мы ведь здесь были конкурентами, соперниками. Это часто проскальзывало в отношениях и лично меня очень огорчало. Но все же общие темы и интересы нашлись с Тамарой Григорьевной и Алексеем Ивановичем из Белоруссии. Общение с ними было интересным и содержательным. Я была очень рада, что Алексей из нашей девятки вошел в число финалистов, и искренне его с этим поздравила.

– А если бы вновь представилась возможность спеть на всю страну?

– На НТВ и прическу красивую сделали, и наряд яркий подобрали, и голос поставили. Минуту славы получила на всю страну и даже за границей. Красиво, зрелищно, незабываемо! Спасибо продюсерам, ведущим, жюри за грандиозный праздник. Поначалу, пока впечатления были яркими, думала: вот теперь я знаю кухню телешоу, опыт получила, можно повторить, если что. А затем подумала: зачем?

Мне гораздо интереснее петь для своих родных зрителей, которым я посвящала каждое свое выступление на сафоновских сценах более сорока лет. Работала, растила сыновей и всегда выкраивала время для репетиций, концертов, художественной самодеятельности. Буду сама собой, такая, как есть.

Татьяна Приходько