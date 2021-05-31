Не платишь? Трудись!

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Сафоновской межрайонной прокуратурой рассмотрено обращение по вопросу нарушения законодательства об исполнительном производстве.

В ходе проведенной проверки межрайонной прокуратурой установлено, что заявительница является взыскателем по исполнительному производству о взыскании алиментов. Задолженность по алиментам составляет 1 190 714,25 рублей. За период с мая по июль 2020 года алименты, установленные исполнительным документом должник, не оплачивал.

Судебным приставом-исполнителем вопрос о привлечении должника к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с неуплатой алиментов без уважительных причин в нарушение решения суда до момента проверки межрайонной прокуратурой не рассматривался, что привело к невозможности привлечения должника к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.

Сафоновской межрайонной прокуратурой внесено представление об устранении нарушений требований законодательства об исполнительном производстве в адрес начальника УФССП России по Смоленской области, по результатам рассмотрения которого судебным приставом-исполнителем в отношении должника составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.25.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого должник привлечен к административному наказанию в виде обязательных работ.