Подари подписку детям

Ко Дню защиты детей Почта России предлагает всем желающим оформить подписку на научно-популярные и развлекательные издания и подарить ее детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Благотворительную акцию «Дерево добра» Почта России проводит с 2015 г. Суть постоянной акции проста – каждый желающий может оформить благотворительную подписку в адрес детских домов и домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также для сельских библиотек.

Желающим присоединиться к акции, чтобы оформить подписку для детей, необходимо в период с 1 по 6 июня обратиться в любое отделение почтовой связи, самостоятельно выбрать детское социальное учреждение из списков, предложенных операторами почтовой связи, оформить и оплатить подписку на детские журналы, сказки-раскраски, детские газеты и другие развивающие пособия.

Оформить благотворительную подписку можно также в мобильном приложении (раздел «Ешё»), на сайте Почты России https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra, а также на дому или в офисе, пригласив почтальона.

Ежегодно в акции принимают участие представители органов государственной власти, бизнес-сообщества, клиенты и сотрудники Почты России в Смоленской области.