Сухая трава — угроза жизни!

Весной трава быстро высыхает на солнце и легко загорается от любой искры. Летом же часто бывает скошенную траву вовремя не убирают, а под раскаленным солнцем трава моментально высыхает и превращается в горючую солому и хворост, который также может стать причиной пожара. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. В течение всего весенне-летнего пожароопасного периода необходимо строго соблюдать требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации в части содержания территорий земельных участков, использования открытого огня и разведения костров. В соответствии с пунктом 67 указанных Правил, правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.

Травяные палы во многих случаях становятся причиной более катастрофичных пожаров – лесных и торфяных. Лес относится к природным ландшафтам повышенной пожарной опасности. В лесу может гореть практически все: трава, мох, пни, порубочные остатки, корни, валежник, бурелом, кустарники, подрост, подлесок, листья, древостой.

Вместе с тем за такие беспечные действия действующим законодательством предусмотрена административная, а при наступлении более тяжких последствий и уголовная ответственность.

За истекший период 2021 года, за нарушения требований пожарной безопасности, связанных с выжиганием сухой травянистой растительности, разведением костров и содержанием территорий, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сафоновского и Холм-Жирковского районов к административной ответственности в виде административного штрафа привлечено 16 человек, из них 2 должностных лица и 14 граждан.

Также следует отметить, Указом Губернатора Смоленской области от 18 марта 2020 г. № 24 «О введении режима повышенной готовности» (в редакции Указа Губернатора Смоленской области от 14 апреля 2021 г. № 38) на всей территории Смоленской области установлен следующий перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами:

— ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные массивы и на земли сельскохозяйственного назначения;

— запрет выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ на территории муниципальных образований Смоленской области, землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, на полях, территориях предприятий и на частных подворьях.

Уважаемые граждане! Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно подручными средствами. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь). Ваша помощь в предупреждении и тушении загораний сухой травы может быть очень ценной, а порой и не заменимой. Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем пожарную охрану. Напоминаем, что при пожаре звонить по телефону: 01 и 101. Необходимо сообщить об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.

ОНД и ПР Сафоновского и Холм-Жирковского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области