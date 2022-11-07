Чтоб не лопнуть от натуги – заходи на Госуслуги

Рано или поздно в квартире необходимо делать ремонт. Строя планы по обновлению квартиры, хочется, что-то переделать: переставить перегородку, разобрать подсобку, переложить коммуникации. Но для того, чтобы провести эти работы, необходимо согласование с органом местного самоуправления. Нужно собрать пакет документов, прийти на прием, сдать документы. На работу с документами уходит больше времени, чем на сам ремонт в помещении.

Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности разработан перечень массовых социально значимых услуг, которые подлежат переводу в электронный формат. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме вошло в этот перечень, как и многие другие востребованные услуги.

На территории Смоленской области в перечень массовых социально значимых услуг входят 98 государственных и 38 муниципальных услуг. Для получения услуги в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг. Зайти на портал, выбрать необходимую услугу, заполнить предложенные формы, загрузить документы.

Чем удобно получение услуги в электронном виде?

Нет необходимости приходить в орган государственной власти, орган местного самоуправления. Портал Госуслуг поможет заполнить заявление, так как большинство информации уже имеется в распоряжении информационной системы. В целом электронный вид ускоряет обработку документов.

Надумали делать перепланировку? Заходите на Госуслуги, выбирайте необходимую вкладку, получайте информацию, заполняйте заявление и ждите ответа.

С перечнем муниципальных массовых социально значимых услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области и доступных в электронном виде, можно ознакомиться по ссылке: http://safonovo-admin.ru/news/gosudarstvennye-i-municipalnye-uslugi-v-elektronnom-vide/

Пресс-служба АМО «Сафоновский район»