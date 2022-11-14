Игры с огнём





Воспитанники детского сада № 5 «Снежинка» стали участниками игрового обучающего занятия по пожарной безопасности.

Инструктор ВДПО Ольга Казакова доступно объяснила малышам главные правила поведения в случае чрезвычайной ситуации, связанной с возгоранием или задымлением в помещении. Как вызвать пожарных, какие действия предпринять, если беда все же случилась? Ольга Анатольевна рассказала также о деятельности Всероссийского добровольного пожарного общества.

Дошколята посмотрели смешной и поучительный мультфильм, герой которого понял на своем горьком опыте, насколько важно соблюдать пожаробезопасные правила и принимать обдуманные решения. Эта часть занятия очень понравилась малышам: то и дело слышались комментарии и восторженные возгласы. А потом дошколята сами побывали в роли пожарных и смогли показать спортивные навыки, быстроту реакции, умение работать в команде. Зажигательная эстафета с пожарными машинами, формой огнеборцев никого не оставила равнодушным. Надеть форму, помчаться с машиной по вызову, раздеться и вернуться в команду – все нужно было делать как можно быстрее. Было жарко, а победила, конечно же, дружба.

В конце занятия малыши получили домашнее задание: спросить у родителей, знают ли они, по каким номерам нужно вызывать пожарных. Чтобы важные правила не забылись, инструктор раздала ребятам красочные памятки, которые можно почитать как в группе, так и дома со взрослыми. А еще юные пожарные получили в подарок яркие флажки ВДПО. Правила пожарной безопасности должен знать каждый. В любой чрезвычайной ситуации растеряется и испугается даже взрослый, что уж говорить о малышах. Но когда человек знает, как действовать, с испугом будет справиться легче. Возможно, полученные знания помогут сориентироваться и принять верное решение в опасной ситуации.