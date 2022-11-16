Спасите, люди, мир!

О том, что такое патриотизм, рассуждала сафоновская молодежь на фестивале творчества «Красная гвоздика».

Свою позицию о вере в будущее, памяти о прошлом и величии настоящей России рассуждали учащиеся школ города, студенты техникума туризма и филиала СмолАПО, воспитанники учреждений дополнительного образования. Любовь к родному краю они выразили языком поэзии, хореографии, в песне.

В номинации «Художественное слово» первое место жюри отдало Алене Незлуханян, прочитавшей произведение Ильи Сельвинского «Я это видел». лучшей в вокальном жанре стала Полина Федорова , которая занимается в Центре детакого творчества. Она мастерски исполнила песню «Спасите, люди, мир». В номинации «Мир танца» первую ступень пьедестала почета поделили воспитанники Павла и Елены Филиппенковых.

Открытием фестиваля стал танцевальный коллектив «Гармония» из СФ СмолАПО. Их немудрящая композиция вызвала особый трепет и волнение в сердцах зрителей, многие из которых не смогли сдержать слез.

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