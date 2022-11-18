Смолян предупреждают о мошенниках, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора

На территории Смоленской области вновь зафиксированы случаи, когда неустановленные лица, представляющиеся сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, звонят организациям и индивидуальным предпринимателям. При этом предлагают им получить юридическую консультацию, купить разного рода нормативные документы или принять участие в сборе финансовых средств на различные цели.

Для убедительности мошенники используют персональные данные должностных лиц Управления, размещенные в открытом доступе на официальном сайте.

«Будьте бдительны! Должностные лица Управления Роспотребнадзора по Смоленской области никогда не предлагают компаниям и индивидуальным предпринимателям оказание платных услуг, а также участие в сборах финансовых средств. В случае, если с Вами по телефону связалось неустановленное лицо, представляющееся сотрудником государственного органа, необходимо проявить сознательность», — информирует Управление Роспотребнадзора по Смоленской области.

Добавим, что консультации по различным возникающим вопросам можно получить по официальному телефону Управления: 8 (4812) 38-25-10.