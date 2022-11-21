С праздником, работники налоговых органов!

Источником наполнения бюджета государства являются налоговые доходы. Работники этой структуры следят за своевременным отчислением налогов, что обеспечивает обороноспособность и безопасность граждан, развивает экономику, образование, науку, здравоохранение в интересах всего общества.

С возложенными на них обязанностями справляются специалисты Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Смоленской области, среди которых заместитель начальника инспекции Руслан Олегович Мурашкин, начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками Злата Михайловна Селезнева, заместитель начальника инспекции Татьяна Владимировна Жеухина, начальник аналитического отдела Лариса Николаевна Григорьева, старший госналогинспектор отдела камеральных проверок № 2 Юлия Александровна Тимошенина (на снимке слева направо).

Работники инспекции являются корпоративными подписчиками газеты «Сафоновская правда». Благодаря тесному деловому сотрудничеству этот коллектив всегда в курсе происходящих в городе, районе и области событий. В свою очередь, специалисты Межрайонной ИФНС № 4 регулярно публикуют в газете информацию, злободневную для налогоплательщиков.

Фото Татьяны Гляшовой.