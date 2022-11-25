ПЕСЕННЫЙ ПОДАРОК САФОНОВЦАМ

В скором времени, а точнее, 4 декабря, наш город во второй раз примет довольно большой бардовский «десант». Наш земляк – художник, писатель, журналист, поэт и автор-исполнитель Александр Макаренков в год своего шестидесятилетия преподносит подарок к семидесятилетию родного города: встречу с великолепными поющими поэтами из разных уголков нашей страны… Кстати, самая первая подобная встреча состоялась аж в 1988 году! В год юбилея комсомола. Именно тогда при поддержке обкома комсомола прошла серия концертов в Смоленске, Сафонове и Вязьме. Важную «скрипку» в тех концертах играл тогда президент Смоленского клуба авторской песни «Диво» наш Александр Макаренков. И память сохранила трогательное для поющих людей: битком набитый зал Дворца культуры. А ведь тогда, 34 года назад, приезжали авторы и исполнители из Пскова, Клина, Электростали, Москвы, Витебска…До сей поры при встрече некоторые из участников концерта вспоминают: «А помнишь, в Сафонове-то, на Сашиной родине? «Биток» полный! Народ потрясающе теплый! И мы чего только не выделывали на сцене». За кулисами тогда царило невероятное веселье…

И вот теперь новая возможность встретиться с прекрасными людьми. Именно о них сегодня пойдет небольшое повествование.

Валерий Виноградов из Череповца уже не впервые приезжает в Сафоново. Он выступал в центральной библиотеке. Встреча оказалась не просто не томной. Состоялся проникновенный, душевный разговор со зрителями и работниками библиотеки. Именно диалог, если он получается, является высшей наградой любому поющему поэту. Но на сей раз Валерий представит нам и свою первую книгу стихотворений, которая вышла в одном из московских издательств. Скажу по секрету, рисунки сделал и макет книги «сотворил» друг Валерия – Александр Макаренков. …И снова мы услышим песни о вологодчине – земле Николая Рубцова и Василия Белова; земле, на которой стоит древний Ферапонтов монастырь, с фресками, созданными Дионисием с сыновьями пятьсот лет назад; земле, по которой течет река Сухона, воспетая не в одном стихотворении Арсения Тарковского…

Алексей Пономаренко и Владимир Трубин сегодня – уже легендарные авторы Сибири и Грушинского фестиваля – прилетят из Томска. Они могут показывать свои песни и поодиночке, и дуэтом.

Алексей – мелодист, который настолько тонко чувствует поэзию, что выбирает исключительные по настроению произведения, которые при облачении их в музыкальную канву становятся ещё более пронзительными! Причём, он обходится без лишних мелизмов и впадений в принцип «мелодия ради мелодии». Может быть, поэтому сибиряки зовут его «Наш Маэстро». Его песня «Гречиха» поётся давно любителями авторской песни всего мира.

Владимир Трубин – виртуозный гитарист, поющий поэт. Наполненные драматизмом и лирикой его песни заставляют слушателя погрузиться в метафоричность и глубину ощущений. Но в его репертуаре есть и шуточные, сатирические произведения. Такое сочетание мастерства – редкий дар в поэтическом мире. Из подобных музыкальных находок одной из любимых является песня «Рыбалка». Впрочем, это не мешает Владимиру стать участником дуэта и поддержать, расцветить, придать полётность музыкальным творениям друга – Алексея Пономаренко.

Об Александре Черненкове в России знают многие люди, связанные с музыкой. Если же говорить об авторской песне – почти все! В его смоленской студии записаны десятки аудиоальбомов, в которых он принимает участие не только в качестве звукорежиссёра, но и аранжировщика. Музыкальный гигант с одинаковым мастерством владеет баяном и балалайкой, гитарами всех мастей и ударными инструментами, клавишными и… в общем, почти всем, что может звучать. Именно в его студии записаны лучшие альбомы Александра Макаренкова, именно в его студии родился аудиоальбом для друзей, в котором сыграли популярные мелодии знаковые сафоновские музыканты под руководством Валентина Овчинникова и при участии Святослава Масютина…

…А вот ансамбль «Портсигар» собирается крайне редко. Как правило, место его концертов – поляна Грушинского фестиваля под Самарой. Там его ждут многие, ведь фестивальная неделя – время сбора бардов всех мастей из разных уголков мира. Около десятка лет назад сложился этот коллектив. В Смоленске выступал лишь однажды, дважды в Томске. Интересно, что играют участники ансамбля практически без репетиций. Как говорит один из участников, в шутку, конечно: «Репетируют только трусы». Живут все в разных городах, а скайп им в помеху потому, что каждый занимается своим делом. Зато есть камень преткновения, он называется ПЕСНЯ…

Время собирает авторов-исполнителей-музыкантов вместе в Сафонове. И звучать будут исключительно добрые песни. Кстати, в команде на сей раз будет представлена новая исполнительница…

Вечер 4 декабря обещает быть не томным…

Александр БОРОДИН