﻿1 декабря в Смоленской области состоятся мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом

Цель мероприятий – повышение осведомленности населения о ВИЧ-инфекции, риске распространения заболевания, задачах профилактики, возможностях диагностики и терапии.

Условием контроля за распространением ВИЧ-инфекции, своевременного и эффективного оказания медицинской помощи пациентам является раннее выявление заболевания, что возможно только при достаточном охвате населения обследованием на ВИЧ-инфекцию. Важна также демонстрация поддержки людям, живущим с ВИЧ.

В рамках Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 25 ноября, в 11:00 часов, около ТЦ «Куб» состоится уличная Акция «Остановим СПИД вместе».

Подобная акция пройдет и в Смоленске 1 декабря, напротив ТЦ «ЦУМ». Начало – в 12:00 часов. Акция будет проводиться ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» при участии волонтеров ГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России и ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой».

Информация Департамента

Смоленской области по здравоохранению